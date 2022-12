Amazon, ancora per pochi giorni il buono da €10 in regalo: ecco come riscattarlo

Amazon regala un buono di 10,00€ sull’acquisto di un prodotto qualsiasi presente sul sito online, l’importante è scegliere, per quanto riguarda la spedizione, un punto di ritiro appartenente alla società. Ce ne sono diversi su tutto il territorio del nostro Paese, dunque sarà abbastanza facile trovarne uno vicino alla nostra abitazione.

Come ottenere, dunque, il buono Amazon per i nostri acquisti? Innanzitutto, per accedere alla promozione basterà cercare Amazon Hub nella barra di ricerca posta in alto, sul sito ufficiale dell’e-store. Successivamente, sarà possibile cliccare sul banner “Amazon – Punto di Ritiro” per poter accedere alla lista delle zone in cui è possibile far arrivare i propri acquisti. Da qui, bisognerà cliccare ancora una volta sul banner successivo, per accedere direttamente alla pagina promozionale.

In questa pagina, è segnalata l’offerta dei 10,00€ gratuiti offerti in regalo dallo store. Ci sono, però, diverse clausole per poter aderire alla promozione, prima di tutte l’invito. Il bonus, infatti, è rivolto a coloro che ne hanno ricevuto uno da parte di Amazon. Tale invito è stato inviato dallo store ai propri clienti tramite e-mail, push oppure direttamente sul sito. Per poter verificare se lo sconto è disponibile per voi, basterà seguire le indicazioni appena fornite e, se nella pagina, in basso, è presente il pulsante Applica Promozione, che vi permetterà di scalare i 10,00€ in fase di check-out.

Tra le altre restrizioni, bisogna ricordare di acquistare esclusivamente prodotti venduti da Amazon IT. Articoli forniti da venditori terzi non sono inclusi nella promozione. Non è possibile applicare lo sconto nemmeno su libri, anche elettronici, contenuti digitali, sigarette elettroniche, prodotti per bambini e dispositivi ed accessori Amazon. Ovviamente, è esclusa anche la possibilità di acquisto di altri buoni regalo. Non si potranno detrarre, infine, i 10,00€ dalle spese di spedizione o le spese per eventuali confezioni regalo.

Per altre informazioni, invitiamo tutti coloro che decidono di utilizzare il buono a visionare le Condizioni Generali di Uso e Vendita, comprese quelle relative ai buoni, di Amazon.

Quando scadrà la promozione?

L’offerta sarà valida fino al 31 Dicembre 2022. Entro questa data, cliccando sul tasto Applica Promozione il buono verrà automaticamente speso e i 10,00€ verranno scalati dai vostri acquisti direttamente nel carrello. L’offerta è riservata ad un solo ordine per account, dunque si potrà beneficiarne solo una volta.

Se si decidesse di fare il reso dell’articolo acquistato, tramite la promozione, che non è convertibile in denaro, o annullarne la spedizione, Amazon si riserva il diritto di trattenere un eventuale rimborso di cifra uguale allo sconto ricevuto.