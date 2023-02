Amazon pensa agli innamorati ed apre le porte del sito dedicato a San Valentino

Febbraio, il mese dell’amore per antonomasia. Figuriamoci se l’e-commerce numero uno al mondo non si sarebbe inventato qualche diavoleria delle sue per confermarsi come azienda leader in questo segmento di mercato.

Niente di nuovo, per carità. A volte la semplicità, uno schema mentale già provato (con annesso grande successo) va riproposto, senza inventarsi un qualcosa che bisogna “smanettare” per capire. Repetita iuvant, d’altronde, insegnavano i sommi maestri latini.

Così, a grande richiesta, dopo quanto accaduto a Natale, Amazon dedica pagine e pagine di idee per San Valentino, dentro un unico contenitore: “Negozio di San Valentino, tanto amore per tutti”. Stesso schema di Natale.

Una pagina a tema, due differenti contenuti divise da contenuti per lei e per lui, con la possibilità di esplorare per categoria. Da un cena a casa (bella idea) o una cena fuori, a gioielli e orologio, passando per cibo e bevande, i classici fiori e biglietti, oppure gli intramontabili peluche e cioccolata.

Si può anche esplorare il Negozio di San Valentino, tanto amore per tutti, di Amazon per prezzo, pensando alle tasche dei suoi milioni e milioni di utenti: chi può spendere fino a dieci euro, trenta, cinquanta e oltre. Un banner che ti prende per la gola con la rima baciata: “golosità per la tua dolce metà”, poi una valanga di prodotti e dispositivo da scrollare. Attenzione, però.

Occhio alle offerte lampo: imperdibili!

Non scrollate velocemente, vi potreste perdere le offerte a tempo, nonostante ci siano dei rettangolini con scritta bianca a evidenziare una promo che, se interessa, vale la pena cliccare. Una zaino da donna, fra il trend e il cool. Ma anche utile per lavorare. E non solo.

Leggero e impermeabile, realizzato in pelle PU di alta qualità (ecopelle), chiusura a cerniera, liscia e resistente. Una zaino da 31 x 26 x 11 (H * W * D) centimetri e 0,69 chilogrammi. Multi-tasche: una frontale con cerniera, due scomparti principali e altrettante tasche laterali, un tasca con cerniera antifurto sul retro. Insomma, una struttura pratica sufficiente per trasportare le tue cose quotidiane: dalla borraccia al taccuino, passando per il cellulare o la power bank, il classico ombrellino che di questi tempi fa sempre comodo (non in mano) e qualsiasi cosa di piccolo taglio pensate di infilarci.

Quattro le colorazioni: classica nera, beige, grigio scuro o rosa. Anche se la sua vera forza (e qualità) è il prezzo: neanche 28 euro. Solo un esempio, c’è solo l’imbarazzo della scelta.