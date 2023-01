Amazon RxPass, un nuovo abbonamento (da soli $5) che davvero può salvarti la vita

Ha rivoluzionato il modo di vendere e comprare, facendoci conoscere l’arte dell’e-commerce, di cui ora è il leader per distacco di questo segmento di mercato. Per Amazon un punto di partenza, non di arrivo.

Amazon continua a percorrere quella strada dei medicinali, con un nuovo abbonamento riservato al clienti Prime. Si chama xPass ed è un ulteriore vantaggio dell’abbonamento Prime di Amazon, Pharmacy che offre ai pazienti un accesso conveniente a farmaci generici comunemente prescritti che trattano più di 80 condizioni di salute comuni.

Con RxPass, i membri Prime possono ricevere tutti i loro farmaci idonei per una tariffa mensile fissa e bassa di 5 dollari, con consegnare gratuite, ovviamente. L’abbonamento resta tale, senza ulteriori costi aggiuntivi. Per il momento RxPass di Amazon è un’esclusiva non solo dei clienti Prime, ma solo per gli utenti degli Stati Uniti. Come ha ricordato John Love, presentando la prima grande novità del 2023.

“I membri Prime ottengono già consegne rapide e gratuite sui farmaci prescritti e RxPass è un altro modo per risparmiare con Amazon Pharmacy. Qualsiasi cliente che paga più di 10 dollari al mese per i farmaci idonei vedrà diminuire i costi di prescrizione del 50% – rimarca il vicepresidente di Amazon Pharmacy – inoltre risparmia anche il tempo di recarsi a fare la fila in farmacia”.

Prezzi sorprendentemente bassi

Un bel colpo quello di Amazon, anche se sono in molti i paesi che si aspettano l’estensione dell’RxPass fuori dagli States, magari perché no in Italia, un giorno. “Siamo entusiasti – continua John Love – di poter offrire ai nostri clienti prezzi sorprendentemente semplici e bassi, sui farmaci idonei di cui hanno bisogno ogni mese“. Ma come iscriversi a RxPass?

Gli abbonati Prime possono andare direttamente su Amazon.com o sull’app mobile del colosso di Redmond, fa lo stesso. Lì è possibile creare o aggiornare il proprio profilo Amazon Pharmacy. Gli utenti sono guidati attraverso un semplice processo di registrazione che verifica la loro idoneità e le informazioni sulla prescrizione.

Per qualsiasi domanda durante il processo di registrazione o dopo l’arrivo di una prescrizione, i farmacisti Amazon sono a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per coordinarsi con il medico del cliente o aiutare con le ricariche. Così si diventa numero uno al mondo.