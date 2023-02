Anche PayPal rischia la chiusura? Al via 2.000 licenziamenti

Prosegue l’ondata di tagli al personale da parte delle big tech. PayPal annuncia una riduzione del 7%, quasi 2000 dipendenti.

Il contesto macroeconomico degli ultimi anni è sembrato più una montagna russa. Dalla fine del 2019 si è iniziato a parlare di Covid-19 e pian piano tutto il mondo ha scoperto i pericoli di una pandemia globale. A inizio 2020 quasi tutti gli stati del mondo hanno iniziato con i lockdown, di fatto cambiando radicalmente le abitudini di un’enorme fetta di popolazione mondiale.

Con le persone chiuse in casa, le aziende hanno subito il contraccolpo, chi in negativo, chi in positivo. Così, se le filiere industriali hanno visto una riduzione netta dei consumi, mentre si andava concretizzando una sistematica difficoltà di approvvigionamento delle materie prime provenienti dall’estero, i servizi digitali hanno subito un vero boom per le loro economie.

Basti pensare alle piattaforme di streaming, l’unico modo che ci era rimasto di consumare intrattenimento cinematografico, oppure ai fornitori di servizi web, con lo spopolare di videoconferenze e didattica a distanza. Insomma, in pochi mesi si sono condensate trasformazioni di molti anni. Finito il lockdown, la ripresa è stata altalenante: le difficoltà di reperimento delle materie prime sono rimaste e lo scoppio del conflitto in Ucraina non ha di certo reso le cose più semplici. Per questo ora le società corrono ai ripari.

PayPal annuncia tagli al personale: coinvolti 2000 dipendenti

Negli ultimi mesi molte aziende hanno dovuto tagliare i costi per fare fronte alle perdite, soprattutto le big tech. Amazon, Google, moltissime hanno annunciato licenziamenti più o meno diffusi per cercare di rientrare nelle aspettative di crescita del mercato. Alla lista, adesso, si aggiunge anche PayPal. L’azienda ne ha dato l’annuncio tramite un comunicato firmato dal CEO Dan Schulman diffuso sul proprio blog. Le cifre parlano di licenziamenti che riguardano il 7% del personale, quindi circa 2000 dipendenti dell’azienda di pagamenti online.

La decisione non si può dire totalmente inaspettata, ma nemmeno attesa. I risultati del terzo trimestre del 2022, infatti, vedevano il raggiungimento di risultati ben oltre le aspettative. Probabilmente, i dati di chiusura dell’anno appena passato hanno confermato l’idea del management di PayPal, che ha preferito dare un taglio netto ai costi. All’annuncio dei licenziamenti, il valore delle azioni della società è sceso del 2%.

I tagli annunciati saranno resi effettivi nelle prossime settimane. Il nuovo obiettivo di PayPal rimane quello di riorganizzare la struttura societaria in modo da continuare ad essere efficiente nell’offerta del servizio a fronte della diminuzione di personale.