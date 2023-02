Attenzione ai Kia Boys, il fenomeno TikTok che mette paura alle assicurazioni e non solo

Coloro che fanno uso, e anche un po’ abuso, di social, soprattutto di TikTok, conoscono già una triste storia, che sta andando avanti, incutendo terrore non solo nelle case automobilistiche, ma anche nel mondo delle assicurazioni.

I Kia Boyz continuano a colpire, senza soluzione di continuità, apertamente, con furti di veicoli e tutorial, in pratica, visto che i video che impazzano sui social ormai sono sempre più virali.

Kia, ma anche Hyundai, in balia dei ladri di autovetture: super aziende prese di mira perché molti dei loro veicoli più datati non dispongono di un dispositivo antifurto critico noto come immobilizzatore del motore, così ai ladri basta rompere i finestrini posteriori, tanto il sistema di allarme non scatta.

I furti, molti dei quali documentati in video poi postati principalmente su TikTok, sono diventati così comuni, a tal punto che alcuni dei principali fornitori di assicurazioni si stanno rifiutando di aprire nuove polizze su determinate autovetture di Kia e Hyundai, mentre alcuni clienti con copertura esistente, pagano premi sempre più alti.

Un residente di un sobborgo di St. Louis, tanto per fare un esempio, ha iniziato a fare acquisti per un nuovo assicuratore quando il premio Geico semestrale per la sua Hyundai Elantra del 2020 è aumentato di circa 200 dollari, al momento del rinnovo dell’assicurazione, schizzando da 600 a 800 dollari. Addirittura gli è stata negata la copertura da Progressive. Un modus sempre più vivendi delle assicurazioni.

Non si riesce proprio a fermarli

Sia Kia che Hyundai stanno fornendo di salvare il salvabile con i bloccasterzo, i kit di sicurezza Firstech/Compustar, che aggiungono immobilizzatori ai veicoli. Ma questi rimedi si stanno rivelando un enorme, gigantesco, palliativo, visto il fenomeno sempre più dilagante.

I tassi di furto continuano a salire, infatti, con i proprietari delle autovetture di Kia e Hyundai che si aspettano una soluzione più aggressive da parte dei due noti marchi. Lo scorso agosto, i dirigenti della città di St. Louis, come si legge nella stampa locale, hanno minacciato di citare in giudizio sia Kia sia Hyundai dopo che il numero di incidenti di furto di Kia e Hyundai è aumentato a circa 23 al giorno (lo scorso agosto), secondo i dati forniti dal Post-Dispatch. A Seattle si è andati oltre, presentando una denuncia al tribunale federale contro Kia e Hyundai per non aver installato un’adeguata tecnologia antifurto in alcune delle loro auto.

“C’è stato un aumento del 625% dei furti di Kia e Hyundai nella città di Seattle“, ha dichiarato l’avvocato della città di Seattle Ann Davison, come riportato da Fox 13 Seattle. Un numero spaventoso: i Kia Boyz non si riesce proprio a fermarli.