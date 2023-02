Casa smart con piccola spesa: ecco la soluzione di Aqara

Partendo dal presupposto che in questa era tech smartphone e smart tv la fanno da padrone, e non potrebbe essere altrimenti visto che il contesto storico post pandemico, ci sono altri due segmenti di mercato che stanno caratterizzando l’attenzione di addetti ai lavori e non.

L’Intelligenza artificiale, soprattutto con ChatGPT, potrebbe favorire un effetto go down: Microsoft potrebbe sfruttarla per creare un qualcosa a sua immagine e somiglianza, Google potrebbe rispondere immediatamente, non a caso Sundar Pichai ha già confermato un evento, ufficialmente misterioso, in programma l’8 febbraio.

Non solo Intelligenza Artificiale. Sempre più italiani si stanno affidando a una casa smart, così la domotica è un movimento in grande espansione. Amazon con Alexa ed Echo, ma anche altri marchi sono pronti a brillare di luce propria, stupendo.

E’ quello che sta facendo il marchio Aqara. Che ha affondato le sue radici nei sommi maestri latini e utilizzando le parole acutulus (acuto, intelligente), con ara, uno dei modi che nell’antichità era identificata una casa. Aqara negli ultimi anni si sta espandendo: la conferma arriva dai suoi circa quattrocento negozi 4S, in 192 paesi, praticamente in tutto il mondo, anche se si sta concentrando soprattutto negli Stati Uniti, con oltre due milioni di clienti complessivi.

Soluzioni ad alta efficienza energetica, dispositivi un consumo energetico estremamente basso in grado di farci risparmiare, seguendo un sorta di slogan “less is more e supportando tutte le principali piattaforme: da Apple HomeKit a Google Assistant, passando proprio per Amazon Alexa e Mi Home.

Un ecosistema di oltre 100 dispositivi per una casa smart adatta a chiunque

L’aspirazione di Aqara è una casa intelligente in ogni famiglia, in tutto il mondo, con infiniti prodotti, con uno stile semplice ed elegante, creato per integrarsi con qualsiasi casa. Una delle sue maggiori qualità, l’istallazione fai-da-te, che richiede zero strumenti per la configurazione, semplificando la manutenzione e la personalizzazione di una casa smart.

Imponente il suo Ecosistema Smart Home, in una parola: completo. Comprende oltre cento dispositivi connessi ed è integrato con HomeKit ma non solo, offrendoti infiniti modi per automatizzare una casa, con un’interfaccia App pulita, chiara e molto personalizzabile come confermano gli ultimi update.

Aggiornamenti, infatti, rilasciati di recente che ha rinnovato proprio l’interfaccia (anche l’occhio vuole la sia parte) ma con il concept di migliorare ancora l’interazione fra i vari prodotti, per rendere il suo ecosistema ancora più trasversale, conquistando anche coloro che si affacciano per la prima volta a questo mondo, in grande espansione.