DAZN sposa Prime Video: ora arriva la super offerta in combo per lo sport

Nonostante tutti i guai che sta passando per la mancata trasmissione di lunghi tratti di partite di Serie A, a tal punto da doverne rendere conto in un summit con ministri, AGCOM e Lega, DAZN resta sempre una piattaforma in streaming molto seguita.

Come tutte le OTT che vanno per la maggiore, uno dei modi migliore per risparmiare (almeno per un anno, o finché non vengono rimodulati piani di abbonamento) è quello di sfruttare le varie promo che ciclicamente escono. In questo caso, magari, una combo.

DAZN quest’anno si è legata a SKY, nel quale è possibile vedere tutta l’offerta della piattaforma streaming con sede a Londra, pagando ovviamente l’abbonamento a parte, non compreso in quello di Sky. C’è stata la promo con Gazzetta dello Sport (edizione digitale), ora ce n’è un’altra.

DAZN sposa anche Prime Video, lo streaming made in Amazon: ora arriva la super offerta in combo per tutti gli appassionati di sport, calcio (di Serie A soprattutto, visto che Sky ha solo 3 partite in co-esclusiva a giornata) ma non solo.

DAZN potrà essere vista a breve anche su Prime Video. Tutto grazie a un accordo di distribuzione globale con Prime Video. Questa partnership consentirà ai clienti Prime Video di accedere alla ricca selezione di contenuti sportivi in diretta e su richiesta di DAZN, con un solo clic, a fronte di un canone mensile aggiuntivo. Un po’ come quello che è accaduto con Sky e con Gazzetta dello Sport, in soldoni.

I lanci proseguono per tutto il 2023

DAZN su Prime Video è stato lanciato in Spagna e Germania. Solo un punto di partenza della piattaforma in streaming londinese, che ha già fatto sapere che “il lancio – si legge nello stralcio della nota – continuerà per tutto il 2023, con il Giappone prima, e altri mercati a seguire poco dopo.

Bundesliga e Premier League, J.League e campionato francese e spagnolo. Champions League, perfino la UEFA Women’s European, ovvero l’equivalente della Champions League al femminile, ma anche tanto sport su DAZN: Formula 1, NBA, MotoGP e UFC, Matchroom Boxing e la Professional Fighters League. Ora disponibile su altre piattaforme: Sky e ora anche Prime Video. Da capire i tempi tecnici per guardare DAZN su Prime Video per gli italiani, visto che per il momento è soltanto un’esclusiva spagnola e tedesca.

DAZN si unirà all’ampio elenco di partner sui canali Prime Video che include marchi come HBO Max, Discovery+, Paramount+, Lionsgate+ e Showtime.