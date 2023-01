Ecco chi sono le 10 App che ti sfondano la batteria: alcune davvero insospettabili

La batteria sempre scarica può essere colpa del contenuto, e non dello smartphone: ecco la lista delle applicazioni più dispendiose.

Tra tutti gli elementi dei nostri smartphone, la batteria è probabilmente la fonte principale delle nostre preoccupazioni. Sarà anche per questo che i dispositivi più moderni hanno impostazioni che permettono di mettere un tetto alla percentuale massima di ricarica, mentre altri sfruttano un accumulo più efficiente e intelligente di energia stoccata. Ciò che però tendiamo a sottovalutare è l’effetto che le applicazioni possono avere sulla durata della batteria.

I ricercatori di pCloud si sono così rimboccati le maniche e hanno dato il via a uno studio per riportare quali app fossero più energivore tra quelle più utilizzate. Nella lista si possono ritrovare nomi più noti di altri, ma tutti hanno in comune una qualche funzionalità che preme sul consumo della batteria del nostro dispositivo.

Di alcune app, è ovvio, non possiamo farne a meno. Altre, invece, vengono scaricate per un utilizzo saltuario. Per questo dovremmo rimuoverle il prima possibile. In generale si può affermare che esistano tre categorie: la prima è quella costituita dai social media, la seconda dalle app di social dating e l’ultima dalle cosiddette “travel app“.

La lista delle applicazioni più energivore per i nostri smartphone

Partendo dal fondo, come si fa nella narrazione delle classifiche più importanti, troviamo LinkedIn, al 20esimo posto. Risalendo incontriamo nomi come Likke e Grindr, per poi imbatterci, in 17esima posizione, Telegram. Le applicazioni note non finiscono assolutamente qui. Le posizioni dalla 16esima alla 11esima, infatti, contengono app che sono presenti su quasi tutti i nostri dispositivi. In ordine: Amazon, Booking.com, YouTube, Zoom, WhatsApp e Snapchat.

Risalendo, esattamente a metà, c’è Bumble, poi ancora Tinder, Instagram alla posizione numero 8, BIGO Live, e Airbnb. Il quinto e il quarto posto sono occupati da altre due applicazioni molto popolari: si tratta di Facebook e di Skype. Il podio presenta delle sorprese. Al terzo posto, infatti, troviamo Uber, mentre al secondo Verizon. Il vincitore di questa “all of shame” dell’energia è Fitbit: è questa la più energivora di tutte.

Ovviamente, non possiamo fare a meno di tutte queste applicazioni. Per questo, una soluzione potrebbe essere quella di disattivare l’ottimizzazione della batteria dalle impostazioni, in modo da bloccare i processi in background delle app. Attenzione: con questa opzione non riceveremo più notifiche che, alle volte, sono fondamentali per la nostra esperienza con lo smartphone.