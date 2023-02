Euronics lancia “Festival della Tecnologia” e “Tutto a Tasso Zero”, due volantini da perdere la testa

Gli sconti non finiscono proprio mai. Euronics rilancia con i due volantini “Festival della Tecnologia” e “Tutto a Tasso Zero”, con prezzi ridotti e occasioni da non lasciarsi scappare.

Quando si parla di tecnologia, non è mai semplice riuscire a scegliere il prodotto giusto. Ogni dispositivo, infatti, è un insieme di funzionalità e caratteristiche che noi utenti possiamo valutare più o meno indicati per il nostro utilizzo. Ovviamente, se questa fosse l’unica variabile, ci ritroveremmo in mano ogni volta il prodotto top di gamma del settore. Il limite con cui ci scontriamo è il prezzo. Dall’altra parte a decidere il costo che bisogna sostenere per l’acquisto è qualcuno che ha ben presente quanto il prezzo possa influire sulle nostre scelte.

Per questo motivo è difficile, soprattutto al giorno d’oggi, ritrovarsi ad acquistare un device pagandolo a pieno. D’altronde non mancano le occasioni per trovare sconti interessanti per invogliarci all’acquisto. Partendo dall’anno scorso, per esempio, siamo passati dal Black Friday al Natale, poi alle promo per l’anno nuovo e ora a quelle per San Valentino e Carnevale. Su questa stessa scia si innestano le nuove offerte di Euronics che presenta ai consumatori i suoi nuovi due volantini, ognuno per punto vendita: scopriamo insieme i prodotti scontati.

Tutto a Tasso Zero e Festival della Tecnologia: due volantini, un sacco di sconti

Il volantino “Tutto a Tasso Zero” è relativo ai punti vendita SIEM. Analizziamo la copertina, in cui troviamo due prodotti: uno smart TV LED UHD da 65″ con risoluzione 3840×2160, 2 porte USB, 4 HDMI, DVB-T2 HEVC Main10 integrato, audio Dolby Digital Plus e Android Smart Tv a 29,99 € al mese per 20 mesi (totale di 599,80 €) con TAN e TAEG 0%; asciugatrice Electrolux 8 kg con Sensicare System, pompa di calore e Sistema di filtraggio Ecoflow, classe energetica A+++, a 59,99 € per 10 mesi (totale di 599,90 €) anche qui con TAN e TAEG fissi a 0%.

Il secondo volantino, “Festival della Tecnologia“, si riferisce ai punti vendita Bruno. La copertina: smart TV Samsung 50″ Q-LED 4K UHD, audio Dolby Atmos, Full Internet TV, 4 porte HDMI a 699 € anziché 1199 €; smartphone Samsung Galaxy A13 128 GB a 179 € anziché 219 €; notebook Asus con processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 469 € anziché 699 €; lavatrice LG da 10,5 kg a 499 € anziché 1099 €. Ricordiamo che le offerte sono valide dal 6 al 22 febbraio presso i punti vendita aderenti.