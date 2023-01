Euronics raddoppia le promo con “Il Festival Degli Sconti” e “Sconti da Brivido”: protagonisti iPhone 14 e Smart TV

Un’offerta mix, tra online e store fisici. Fino all’8 febbraio Euronics ci regala sconti da urlo su prodotti tra cui iPhone 14 e Smart TV.

La scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze è ardua. Quando ci confrontiamo fra innumerevoli modelli, comprensivi di molteplici funzionalità, design diversi, caratteristiche del tutto differenti e prezzi altalenanti, ci impegniamo fino in fondo per capire su quale prodotto investire i nostri risparmi. Ovviamente, gli sconti sono una bella mano in questo senso.

Così, dopo i classici periodi di Black Friday e di Natale, che sono naturalmente forieri di ottime occasioni e offerte interessanti, questo 2023 incomincia con varie promozioni disponibili. Oggi parliamo di Euronics e delle sue innumerevoli iniziative che coinvolgono in sinergia sia gli store fisici che quelli online. La campagna comprende offerte nei punti vendita così suddivise: “Sconti Adesso” da Bruno, “Sconti da Brivido” da La Via Lattea, “Sconti Pazzeschi” da CDS, “Il Festival degli Sconti” da DIMO e “Supersaldi” da Nova.

Quanti prodotti in offerta da Euronics!

Esaminando, per esempio, il volantino Supersaldi di Nova, troviamo: Smart TV Samsung Crystal da 65″ con risoluzione 4k UHD a 599,99€ con uno sconto del 15%; iPhone 14 128 GB a 899,99€ scontato del 12%; notebook Acer Aspire Vero con processore Intel i5 in configurazione 8 GB + 512 GB a 499,99€ con sconto del 34%. Sconti Pazzeschi di CDS invece presenta, tra gli altri: Samsung Galaxy S22 a 699,99€ anziché 879€; iPhone 14 128 GB a 949€; notebook da gaming MSI con Windows 11, 8 GB di RAM, 512 di SSD e scheda grafica RTX 3050Ti con processore Intel Core i7 di 12esima generazione a 1099€, scontato del 31%.

Il Festival degli Sconti di DIMO presenta in facciata di volantino: Smart TV Toshiba 55″ 4k UHD a 449€ scontato del 43%; notebook MSI da gaming con 16 GB di RAM e 1000 di SSD, processore Intel Core i7 di 12esima generazione e scheda grafica RTX 3080Ti a un prezzo di 1999€ con sconto del 33%; smartphone Motorola Edge 30 NEO 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 329,90€ scontato del 17%.

Sconti da Brivido di La Via Lattea, invece, apre così: Smart TV Samsung da 55″ in 4K a 449€ con sconto del 31%; Samsung Galaxy A33 5G 6 GB + 128 GB a 329,99€ scontato del 15%; notebook Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e 512 di SSD a 479€ scontato del 20%. Insomma, le offerte ci sono e, dobbiamo dire, sono abbastanza consistenti. Rimanendo molti prodotti, ci si può sbizzarrire nel cercare il device adatto, oppure semplicemente per togliersi qualche sfizio con una spesa inferiore. Ricordiamo che in ultima pagina di ogni volantino è possibile trovare i rivenditori fisici che aderiscono alla particolare offerta.