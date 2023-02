Evento Google: ecco cosa ci stanno nascondendo: tra una settimana la presentazione

Febbraio è stato omaggiato con l’UnPacked di Samsung, che prima di tornare a concentrarsi sui suoi amati pieghevoli, ha lanciato i tre nuovi Galaxy S23 dal discreto successo iniziali. Ora tocca agli altri colossi della telefonia.

Sundar Pichai ha manifestazione l’intenzione di cavalcare l’onda anomala data dall’esplosione delle Intelligenze Artificiali in omnia mundi e ha già promesso, senza sbottonarsi troppo, di volere presentare un evento tramite il quale gli utenti potranno interagire direttamente con il colosso di Mountain View, con “modelli linguistici più recenti e potenti come compagno di ricerca”. E ancora.

Il CEO di Google, insomma, stuzzica la curiosità di molti con parole ipoteticamente, ma facilmente visto il contesto storico, riconducibili alla creazione di un competitor del tanto chiacchierato ChatGPT di OpenAI, in modo tale proprio da “interagire direttamente” con i suoi “modelli linguistici più recenti e potenti come compagno di ricerca“.

Durante una conferenza sugli utili, inoltre, Sundar Pichai ha parlato anche di come l’azienda intende “sbloccare le incredibili opportunità offerte dall’intelligenza artificiale“, affermando che la tecnologia sta “raggiungendo un punto di svolta“. Il numero uno di Big G rivendica la ricerca sull’IA di Google. Che avrebbe contribuito a generare “le applicazioni di intelligenza artificiale generativa che stai iniziando a vedere oggi”, con un chiaro riferimento al perché ChatGPT è diventato quel che è diventato.

Il rilancio di Google sull’Intelligenza Artificiale sembra abbastanza scontato, il tema catalizzatore del suo prossimo evento, che secondo The Verge si terrà l’8 febbraio, alle ore 8.30 CET. Un evento di un’oretta scarsa per reinventare il modo in cui le persone cercano, esplorano e interagiscono con le informazioni, rendendo più naturale e intuitivo che mai trovare ciò di cui hai bisogno.

Pressing asfissiante di Microsoft

Sempre secondo l’autorevole The Verge, Google sta probabilmente subendo alcune pressioni da parte di Microsoft, che secondo quanto riferito sta pianificando di integrare ChatGPT in Bing.

Ciò potrebbe consentire all’applicazione disponibile per tutti i tuoi dispositivi che aiuta a trovare rapidamente risultati di ricerca attendibili e non solo (con all’attivo più di 10 milioni di download) di offrire riepiloghi e risultati più intelligenti di Google.

L’8 febbraio, dunque, sono in molti ad aspettarsi il rilancio di Big G con la presentazione, magari, di qualche strumento con cui abbiamo già familiarità: da Google Lens a Translate, passando per Shopping e soprattutto Maps. ChatGPT sta sparigliando un po’ le carte, e il colosso di Mountain View ha tutta l’aria di rivoler subito rimetterle a posto.