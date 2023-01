Expert riparte con la rottamazione tech: sostituisci gli elettrodomestici che consumano troppo e con lo sconto

Quest’ultima settimana di Gennaio vede sconti mirati al Green da parte di Expert. Con il nuovo volantino, con offerte attualmente in corso e valido fino al 1 Febbraio 2023, lo store vuole promuovere una nuova era del risparmio, sia per quanto riguarda le finanze degli utenti in senso stretto sia puntando al fattore ecologico.

Grazie alla possibilità di sostituire i propri elettrodomestici, soprattutto quelli dal consumo più elevato, Expert dimostra di avere molto a cuore l’ambiente senza togliere ai suoi consumatori la possibilità di risparmiare cifre considerevoli. Inoltre, lo store mette a disposizione la rateizzazione sugli acquisti, con la possibilità di estinguere il pagamento in 10 rate mensili con TAN fisso 0% e TAEG 0%.

Acquistando i prodotti del volantino, si possono risparmiare diverse centinaia di euro. Una cifra davvero importante, a tal riguardo, si nota subito sulla Smart TV Samsung OLED S95B, su cui è presente uno sconto davvero incredibile. Su questo acquisto, infatti, il prezzo si abbassa di ben 700,00€, una cifra davvero importante che abbassa il costo della TV, su cui si possono ottenere ulteriori 200,00€ di sconto grazie alla promozione Samsung indicata nel volantino.

Tra gli altri sconti davvero considerevoli, risulta molto interessante anche quello presente sul PC Desktop da gaming MSI Trident. Il modello, nello specifico, è l’A-Desk MPG Trident AS 12 TG-095IT che, con un ribasso di prezzo pari al 25,01%, vede il suo costo totale scendere di ben 500,00€, passando da 1999,00€ a 1499,00€.

Vediamo il terzo sconto, per importanza, finalmente su uno smartphone. Per il modello Find X5 di OPPO, infatti, è presente lo sconto del 40%, che fa scendere il prezzo di ben 400,00€. Grazie a questa offerta davvero considerevole, questo modello passa da 999,90€ a 599,90€, un prezzo più che onesto per un dispositivo con le sue caratteristiche. Tra le più peculiari, vediamo la possibilità di navigare in 5G, una tripla fotocamera da 50+50+13 Mp e una memoria da 8+256GB con RAM espandibile.

Smartphone davvero per tutti

Per chi, invece, desidera puntare al risparmio estremo, senza dover rinunciare ad un nuovo dispositivo, sono presenti diversi smartphone a meno di 100,00€. Tra questi, il più economico risulta essere il Redmi A1 di Xiaomi, venduto ad 89,90€ grazie allo sconto del 25,02%. Se si alza la soglia a 200,00€, però, sono presenti molte più offerte.

Tra queste, è interessante lo sconto del 20,01% sul Redmi Note 11, sempre di Xiaomi. Per un risparmio di 50,00€, il prezzo dello smartphone scende da 249,90€ a 199,90€, un prodotto ottimale per chi desidera un dispositivo utilizzabile per lunghi periodi, grazie alla sua batteria da 5000mAh.