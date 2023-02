Google Maps pensa alle auto elettriche: ora mai più problemi di ricarica

Il segreto del suo successo. Una delle grandi qualità dell’app più conosciuta al mondo per i viaggiatori (che sia in auto, bici, perfino a piedi fa lo stesso) è sempre stata quella di stare al passo coi tempi.

Google Maps sta sempre sul pezzo, di adegua al trend dei giorni nostri con funzionalità nuove e sempre votate al presente. Così eccone una nuova.

Vuoi per il cambiamento climatico, vuoi per il sentiment verso l’eco-sostenibilità la auto (e non solo) elettriche stanno sempre prendendo più piede. Così il colosso di Mountain View è pronto a rilasciare una funzionalità ad hoc per milioni e milioni di viaggiatori.

Google, infatti, sta lavorando a una funzione per le sue mappe su Andriod per consentire agli utenti di pianificare viaggi con i loro veicoli elettrici. Un rapporto di Google 9to5 ha affermato che la versione 11.65 di Google Maps ha rivelato la funzionalità che consente agli utenti di pianificare i propri viaggi in base alla disponibilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Alcuni dei messaggi includerebbero una voce che avvisa i viaggiatori, del tipo: “Quando arrivi a destinazione, la batteria sarà scarica”, “Interruzione di ricarica necessaria per raggiungere la destinazione”, “Viaggio troppo lungo per aggiungere automaticamente le soste di ricarica”. Aggiungi fermate dopo l’inizio’, ‘Nessuna connessione Internet. Impossibile caricare le fermate di ricarica” e “Non ci sono abbastanza stazioni di ricarica compatibili per arrivare a destinazione”.

Presto, che è tardi: la concorrenza di Google Maps c’è. Eccome

Secondo vari report, la funzione è attualmente disponibile per determinati veicoli elettrici e altrettanti paesi. Si tratterebbe soltanto di un aggiornamento, corposo, ma un’innovazione per un qualcosa già esistente nella app di Google.

Big G ha introdotto per la prima volta la funzione in Maps su Android Automotive nel 2021. Quando viene inserita una destinazione con due o più punti di ricarica, gli algoritmi dell’applicazione cercano e filtro i percorsi, in brevissimo tempo. “Per viaggi più brevi in cui è necessaria una sola ricarica – rimarcano al colosso californiano – è possibile selezionare una stazione di ricarica che si adatta meglio alle proprie esigenze da un elenco di punti di ricarica in Google Maps”.

La nuova funzione è tutt’ora in fase di sviluppo, anche se sono in molti ad aspettarsi il suo rilascio in tempi brevi. Anche la concorrenza c’è, ed è sempre più agguerrita. Gli esperti di navigazione di HERE, infatti, sono riusciti a creare un software in grado di prevedere la disponibilità dei punti di ricarica con un tasso di precisione elevato. Google deve rispondere. In fretta.