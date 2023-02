I fondatori di Instagram producono un’altra genialata: ecco Artifact, una App basata su AI

Mentre Instagram sta introducendo una nuova funzione un po’ Snapchat un po’ Twitter, ossia Note, i co-fondatori dell’app tanto cara a Mark Zuckerberg si dilettano in altro.

Troppi anni fuori dal giro, nell’anonimato, lontano dalla luce dei riflettori. Così, Kevin Systrom e Mike Krieger sono tornati alla ribalta con un nuovo progetto. Sembra davvero un’altra genialata quella del dinamico duo.

È un’applicazione chiamata Artifact, un nome che Kevin Systrom ha detto a Casey Newton di Platformer è progettato per evocare i tre inquilini del progetto: “articoli, fatti e intelligenza artificiale”. Il concept è quello di un applicazione di aggregazione di notizie, guidata da un algoritmo di raccomandazione, quindi c’è di mezzo la solita Intelligenza Artificiale, sulla scia di TikTok, che rimane pur sempre il numero uno dei social, nonostante il rumore dei nemici (tanti) si stia facendo sentire.

Una volta avviato Artifact, un utente si troverà di fronte un feed centrale popolato da storie di pubblicazioni, astile The New York Times, tanto per intenderci. Man mano che si scorrono gli articoli, l’applicazione inizierà a personalizzare il feed specifico dell’utente.

Secondo Kevin Systrom, il sistema di raccomandazione creato dal team di sette persone di Artifact dà la priorità al tempo che si dedica alla lettura di determinati argomenti, rispetto a clic e commenti. E questo di per sé ha suscitato ulteriormente interesse. Inoltre uno dei co-fondatori di Instagram ha anche aggiunto che Artifact conterrà notizie da punti trasversali, una sorta di parc condicio politica: minimo comun denominatore, no fake.

Aggiungi un posto a tavola

Questo il punto di partenza, non di arrivo. Soltanto in un secondo momento verrà fuori l’anima social dell’applicazione. Systrom e Krieger non vanno “duellare” con i social, in questo momento. Soltanto In futuro, l’app presenterà anche una componente social, tramite l’implementazione in programma di un feed che metterà in evidenza gli articoli degli utenti che segui, insieme ai loro commenti su quel contenuto.

Inoltre, un utente sarà in grado di discutere privatamente i post tramite una casella di posta, live. Al momento, Systrom e Krieger stanno finanziando il progetto con i propri soldi. Dicono che Artifact rappresenti un primo tentativo di immaginare come potrebbe essere la prossima generazione di app social.

Un saggio di ciò che sarà Artifact è possibile averlo sia per gli utenti Android sia per iOS, basta unirsi a una lista d’attesa per la versione beta, compatibile per entrambe le piattaforme. Aggiungi un posto a tavola.