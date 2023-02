Iliad passa su Fastweb per la Fibra alta velocità: quali utenti potranno beneficiarne?

Ciò che è stato Flash Fiber, sarà FiberCop con Iliad. Ormai non ci sono più dubbi. Dopo il via libera nei giorni scorsi dell’AGCOM Iliad volerà sulla fibra. Almeno queste sono le intenzioni ambiziose dell’operatore francese.

E’ entrato dunque nel vivo l’accordo stipulato a inizio 2023 fra l’azienda milanese del Gruppo TIM, che opera nel mercato delle infrastrutture di rete e fornisce agli operatori autorizzati servizi di accesso alla propria Rete secondaria passiva, con i francesi.

Nello specifico la partnership consentirà di sviluppare su scala nazionale l’offerta dell’operatore francese di servizi in tecnologia FTTH verso la propria clientela.

Grazie alla rapida espansione della rete FiberCop, che consente agli Operatori che aderiscono al modello di co-investimento di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti, IIiad prosegue il proprio percorso di ampliamento della copertura in fibra del territorio. Inoltre, l’avvio commerciale del servizio di iliad è stato reso possibile dalla partnership con TIM Wholesale che garantisce i collegamenti in fibra ottica della rete primaria.

“L’adesione di Iliad all’offerta di Co-investimento di FiberCop ed ai servizi Wholesale di TIM – fanno sapere da FiberCorp – conferma il valore delle partnership che il Gruppo TIM è in grado di esprimere per lo sviluppo della banda ultra larga del Paese”.

Non un accordo commerciale. Ma…

Partnership sì, accordo commerciale no. Questo è un punto di partenza importante. Nessun unione fra TIM e Iliad, sia chiaro, soltanto un “appoggio” nella fornitura wholesale, da parte di Fastweb, della propria rete. In soldoni vuol dire che Iliad sfrutterà la fibra per accendere il suo segnale verso i suoi clienti, ampliando inevitabilmente un’offerta che con FiberCorp diventerà più credibile.

Secondo le prime stime si sta parlando di un aumento di oltre un milione di unità abitative per permettere a Iliad di sfondare il muro delle dieci milioni di case, con fibra FTTH, anche questo non è un piccolo particolare, quindi di fibra fino a casa e non fibra che arriva fino al cabinet. O FTTC, se volte.

Il più, dunque, è fatto. La parte burocratica – accordo, placet dell’AGCOM – è andata. Ora lo step successivo è capire quando ci si potrà abbonare a Iliad con la nuova stima. Si parla di marzo, o comunque del primo semestre di questo 2023. FiberCorp e Iliad hanno fretta di dimostrare che il loro accordo aiuterà molti italiani ad andare sempre più veloci nelle proprie abitazioni. Lo impone, del resto, un mondo sempre più tech.