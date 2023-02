Instagram si riaffaccia con una novità incredibile: questa nuova funzione ti permetterà molto di più

L’arrivo dei social ha rivoluzionato tutto. Un aiuto lavorativo, socializzazione, marketing e condivisione di tutto. Il loro uso fa bene, il loro abuso è un problemone.

E’ innegabile che i social media ci mettono in contatto con gli altri, abbattendo confini e fuso orari, ci tengono in contatto con persone che non abbiamo tempo di vedere, e tanto altro ancora.

E’ quel tanto altro che rappresenta un problemone, perché occupa tempo, è fonte di distrazione. In questo contesto a Mark Zuckerberg è balenata un’idea che si trasforma nella prima funzionalità di Instagram per il 2023.

Il servizio di rete sociale statunitense, entrato a far parte di ciò che attualmente è Meta ma nel 2012 era semplicemente Facebook, ha lanciato alla Quiet Mode, una novità particolarmente interessante.

Come dice la parola stessa, tradotta, una modalità silenziosa. Ovviamente non è una delle specifiche che già esistevano un po’ su tutti i sociale, Instagram compreso, ma c’è dell’altro in Instagram.

Quando è abilitata, la Quiet Mode metterà in pausa tutte le notifiche e lo stato dell’attività del profilo muterà, appunto, “In modalità silenziosa”.

Un nuovo modo di gestire il tuo tempo e la tua concentrazione

Se qualcuno invia un messaggio diretto durante questo periodo, riceverà una risposta (automatica) che spiega che l’utente in questione ha attivato la “modalità silenziosa“. Meta, la società proprietaria di Instagram, ha pubblicato un post sul blog che descrive la nuova funzionalità come “un nuovo modo di gestire il tuo tempo e la tua concentrazione“. E non solo.

“Chiederemo agli adolescenti di abilitare la modalità silenziosa quando trascorrono un determinato periodo di tempo su Instagram a tarda notte – spiegano da Meta, illustrando la Quiet Mode – stiamo anche introducendo nuovi modi per gestire ciò che ti viene consigliato su Instagram, così potrai evitare più facilmente i contenuti che non ti interessano e vedere più di ciò che desideri”. Instagram sta cambiando, dunque. Mark Zuckerberg ha capito finalmente la realtà che ci circonda, che resta sempre tale, davanti alla realtà dei social, esistente sì ma online. Così nasce Quiet Mode, per ricordare che esiste un mondo con cui dobbiamo relazionarci per davvero, senza dover aprire un’app dentro un dispositivo, per aiutare le persone a concentrarsi e incoraggiare tutti a stabilire dei limiti con i propri amici e follower.

Una volta abilitata, con la Quiet Mode non riceverai alcuna notifica a distoglierti da ciò che stai facendo, farà tutto lo stato di attività del tuo profilo, informando gli altri utenti a far sapere, sostanzialmente, che hai altro da fare nella vita.