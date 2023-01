iPhone 15, rivoluzione nel design: elegante e mai visto prima

La fonte rivela le indiscrezioni: Apple torna su un vecchio design ma con un effetto “wow” per la famiglia di iPhone 15.

Nella nostra modernità, scegliere il prodotto giusto tra tanti disponibili è una somma di variabili impazzite. Di certo, possiamo sfatare un mito: non sono solo le funzionalità, né tanto meno il prezzo, a farci preferire un prodotto (o un marchio) piuttosto che un altro.

Questo è un adagio scolpito tra le mura dei principali produttori mondiali, indipendentemente dal prodotto da loro venduto. Lo sanno bene soprattutto quelli di Apple. La vera rivoluzione della casa di Cupertino, in tempi non sospetti, fu proprio quella di abbinare all’utilizzo pratico e concreto dei suoi dispositivi un design nuovo e accattivante.

Fu un punto di svolta epocale, che aprì le porte a una nuova rincorsa verso dispositivi non solo più efficaci (ed efficienti), ma anche semplicemente più belli da vedere e più semplici da utilizzare. In questo nuovo mondo forgiato dalle illuminazioni di Steve Jobs, la forma, la dimensione, il colore, l’ergonomia, sono tutti diventati mezzi per soddisfare nuovi bisogni latenti tra i consumatori di tutto il mondo.

Il leak che ci racconta iPhone 15

Apple, poi, si sa, è un marchio che è stato capace di fidelizzare milioni di persone in giro per il mondo. Un bacino d’utenza ben noto, con esigenze ben delineate, che non vede l’ora di scoprire il prossimo prodotto studiato dalla mela. Per questo, leaker come ShrimpApplePro cercano informazioni sui progetti futuri del brand.

Questo leaker ha già conquistato la fiducia della community, e ora svela al mondo le indiscrezioni che riguardano iPhone 15. Da ciò che si apprende, per il nuovo membro della famiglia Apple ci sarà un ritorno al passato: se i display rimarranno piatti come da tradizione, i bordi del dispositivo risulteranno leggermente arrotondati. Il vero passo in avanti, però, avverrà nella percentuale di superficie ricoperta dal display.

Stando appunto al leak, le cornici saranno ancora più sottili, restituendo uno spettacolo mozzafiato. L’indiscrezione prosegue affermando che le dimensioni delle varianti di iPhone 15 saranno le stesse della famiglia dei 14: 6,1″ per la versione base e la Pro, 6,7″ per la Plus e per la Pro Max. Altro fatto interessante che risulta dal leak è che i sopra citati bordi arrotondati saranno presenti anche sui modelli base, i quali però saranno dotati di cornici “normali” e non ultrasottili.

Insomma, si tratta di indiscrezioni, e per le certezze rimandiamo a Settembre, quando i nuovi iPhone 15 dovrebbero essere messi sul mercato.