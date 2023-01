Libero Mail non ti piace più? Passa a Gmail con pochi e semplici step senza perdere dati

Un’era contrassegnata dallo switch. Sì perché uno switch non riguarda soltanto la rivoluzione del digitale terrestre. E’ un qualcosa che un utente è liberissimo di fare.

E’ un mondo talmente tech che è possibile passare da questo o quel dispositivo in un amen. Non ci piace più Android, vai con iOS: passare tutti i dati ormai è un giochetto da ragazzi, talmente intuitivo, che può farlo praticamente chiunque.

Non siamo soddisfatto da un determinato operato telefonico? Vai con lo switch, si troverà sicuramente una promo che fa al caso nostro, magari dopo trenta mesi si ricambia. E così via all’infinito per qualsiasi altro dispositivo o funzionalità esistente in questo mondo sempre più tech e smart.

Ora si può cambiare una casella di posta e-mail con semplici piccoli passaggi, senza perdere nessun dato o info che avevamo salvato, etichettandolo come importante. Libero Mail non soddisfa più le tue richieste, non ti piace più? Vai con lo Switch. Gmail è universalmente riconosciuto come il migliore servizio di posta elettronica. Sin dall’anno del suo lancio (era a inviti) avvenuto nel 2009, dopo cinque anni passati nella sua versione beta. Come la più bella delle principessa, si sarà fatta pure attendere. Ma ne è valsa la pena.

È possibile accedervi via web o tramite applicazioni che usano i protocolli POP3, IMAP o le API Google dispone di 15 GB di spazio gratuito, condiviso con tutti gli altri servizi offerti da Google all’utente, ulteriormente aumentabili con pacchetti a pagamento.

Due modi differenti, ma sostanzialmente uguali

Se stai cercando una soluzione per trasferire le caselle di posta di Libero su Gmail, c’è uno strumento di backup della posta IMAP di BitRecover. Si può puoi fare una prova gratuita oppure acquistare le chiavi di licenza per una conversione illimitata. Utilizzando l’edizione demo gratuita, comunque, c’è la possibilità di migrare i primi 25 elementi di posta elettronica dalla posta di Libero. Inoltre, si può controllare le funzionalità dello strumento. Ma c’è anche un altro modo.

Si deve partire dall’email di Libero, il punto di partenza di un determinato percorso: Rubrica (accanto al logo di Libero), poi un click sull’icona con tre righe orizzontali a destra, qui c’è Importa o esporta, selezionare quest’ultimo e aspettare che sul vostro PC termini il download di un file .csv.

Aprite Gmail, in alto a destra c’è un’icona a forma di quadrato composta da nove puntini, scorrete in basso e cliccate su Contatti. Qui si aprirà una nuova pagina. Dal pannello di sinistra, cliccate su Importa e Seleziona File. E’ qui che dovrete importare il file .csv scaricato su Libero, quindi Importa. Fatto. Al prossimo switch.