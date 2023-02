Libero Mail | Ora che torna alla normalità arrivano gli attacchi di Phishing: pericolosi ma riconoscibili

Non c’è pace per Libero Mail, ma anche Virgilio Mail. Ora che la situazione si stava normalizzando col ripristino, lento ma attivo, delle caselle di post colpite da un clamoroso bug, arriva un nuovo intoppo all’orizzonte.

“Il tuo account non è ancora disponibile, ti chiediamo di pazientare ancora un po’, ma ti garantiamo l’assoluta integrità di tutti i tuoi dati”. Per giorni gli utenti di Libero e Virgilio hanno dovuto convivere con questo messaggio, e di conseguenza con un disservizio che ha causato non pochi problemi, pensando a tutto quello che si ha dentro una casella di posta.

Il bug che ha causato questo clamoroso disservizio tecnico pare risolto, come lo stesso team di Libero ha affermato in una nota dello scorso 28 gennaio. “Con questa nuova comunicazione, desideriamo ancora una volta aggiornare i nostri utenti sull’evoluzione della situazione, nell’ottica della trasparenza, come impegno costante verso tutte le persone che ci hanno fatto crescere e che si affidano con fiducia ai nostri servizi mail da oltre 25 anni”.

Libero continua così: “Ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail (ovvero sui portali libero.it e virgilio.it). Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni”.

Gli utenti, però, non possono tirare un bel sospiro di sollievo. O meglio lo possono fare parzialmente. Per tre ordini di motivi, gravi. Il primo lo dice Libero stesso con quel “Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail”, quindi solo attraverso portale. Ma questo sarebbe il minore dei mali.

App sì, app no

Così, ecco venir fuori il secondo problema, riservato a chi sfrutta le caselle di posta di Libero (e Virgilio) tramite app. E’ proprio Libero ad ammetterlo, sempre tramite nota. “Per quanto riguarda l’accesso tramite Libero Mail App e Virgilio Mail App, questo è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android, mentre non è ancora completo per gli utenti iOS”. Quindi per chi ha un Melafonino, o dispositivi simili, siamo daccapo a dodici.

Il terzo problema è di ordine è, diciamo, burocratico. Sta dentro quel progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni. Sono passati giorni ma ancora per molti utenti è notte fonda, nel senso che stanno ancora aspettando.

Come se non bastasse, ecco la ciliegina su una torta andata a male: le operazioni di phishing, notevolmente aumentate in questi giorni. In pratica i cyber-criminali ne stanno approfittando. Un bel grattacapo, quindi, proprio adesso che, molto, troppo, lentamente, la situazione si stava normalizzando.