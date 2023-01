Mediaworld lancia “Computer che passione”, pochi giorni per acquistare i migliori a prezzi scontatissimi

Notebook, tablet, Desktop e mondo Apple: gli sconti della nuova offerta di Mediaworld sono pazzi: ecco le offerte disponibili fino al 29 gennaio.

L’anno passato si è chiuso, come di consueto con un sacco di occasioni: prima gli sconti per il Black Friday, poi quelli per la settimana di Natale. Gennaio, però, non è da meno. Mediaworld lancia l’offerta “Computer che passione”, con una proposta che, a dispetto del nome, spazia su diversi tipi di dispositivi. Ci sono tutti i più grandi marchi: dai device Apple, come MacBook e iPad, ai prodotti Acer, Asus, Lenovo, HP, e molti altri.

Se la scelta del mezzo tecnologico perfetto è un equilibrio tra prestazioni, funzionalità e prezzo, di certo acquistare un prodotto in sconto ci da una mano ad individuare quello giusto. Potrebbe trattarsi di un classico PC desktop o di un All-In-One, con la sua potenza fissa, oppure di un tablet, che punta tutto sulla facilità di trasporto. Ancora, un notebook rappresenta il miglior compromesso tra sistema operativo Windows e trasportabilità. Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo alcuni dei prodotti in sconto presenti nel volantino dell’offerta di Mediaworld “Computer che passione“.

Computer (e tablet) che passione: ecco alcune delle offerte disponibili

I notebook, com’è facilmente intuibile, sono al centro del volantino. Lato Apple ritroviamo il MacBook Air 13″ con 8 GB di SSD e 256 di memoria interna e uno sconto del 26%: prezzo finale 899,99€; su una fascia più alta c’è il MacBook MB Pro da 13,3″, che a differenza del precedente ha una CPU a 10 core e 512 GB di memoria, tutto a un prezzo di 1599,99€ (sconto del 14%); non manca l’iPad Pro, 8 GB + 512 GB con chip M2, da 11″, disponibile nei colori argento e grigio siderale, a 1299,99€ (10% di sconto).

Passando su altri brand, le proposte rimangono di assoluto interesse. Acer mette in campo l’offerta più economica: lo Swift 1 è un vero entry level, con processore Intel Pentium 6000, 4 GB di RAM e 128 di memoria interna al prezzo di 309.99€ (sconto del 35%). Il computer col prezzo più alto, invece è l’Asus Vivobook da 15,6″, processore Intel i7 di 11esima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria abbinati a una scheda grafica Intel Iris Xe: il cartellino del prodotto dice 849,99€ (sconto del 10%).

Ricordiamo che l’offerta “Computer che passione” durerà fino al 29 gennaio 2023 sugli acquisti effettuati dallo store online di Mediaworld. Se non bastasse, segnaliamo anche le altre offerte messe sul campo dalla stessa casa di rivendita tecnologica: “Samsung Week” e “La tecnologia è di casa“.