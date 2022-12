MediaWorld lancia i “Mega Sconti” ed abbatte i prezzi del 50%; troppo bassi per essere vero

Dopo le offerte natalizie, MediaWorld ha deciso di chiudere l’anno in bellezza con i suoi Mega Sconti. Disponibili sia in negozio che online, le offerte prevedono prodotti con un ribasso che li porta anche a metà prezzo. Se avete ancora in sospeso qualche regalo che non siete riusciti ad acquistare per tempo, potete rifarvi con capodanno o mettere qualcosa nella calza dei 6 Gennaio.

Le offerte riportate sul sito ufficiale MediaWorld, come anticipato, sono valide anche in store fisico, dunque si possono visionare tutte le offerte della settimana direttamente da casa, in totale comfort. Dalla home page, è possibile accedere alle offerte Mega Sconti dal banner dedicato, che ci porterà alla pagina delle offerte.

MediaWorld ha suddiviso i propri prodotti in grandi categorie, per cui trovare quello che ci serve è molto semplice. Quelli riportati nella pagina principale del volantino online sono solo alcuni dei prodotti in promozione e, per trovare le offerte migliori, bisogna esplorare le offerte un po’ più a fondo.

Per quanto riguarda la telefonia, direttamente in vetrina troviamo una tra le più interessanti. Vediamo lo Xiaomi 11T Pro da 8+256GB in offerta con il 40% di sconto, passando dal prezzo di listino di 699,00€ a quello promozionale di 419,40€. Oltre questo modello, gli sconti sulla linea Xiaomi risultano particolarmente interessanti, poiché propongono diversi modelli a meno di 200,00€, tra cui il Redmi 10C, a 139,99€, ed il Redmi Note 11, venduto a 189,99€. Segnaliamo, infine, il Redmi A1 a soli 89,99€, per chi ha bisogno di un nuovo smartphone senza spendere cifre folli.

Le offerte, però, non si limitano alla linea Xiaomi. Se volete chiudere l’anno facendovi un regalo poco modesto, è presente uno sconto interessante sull’ultimo top gamma Samsung, il Galaxy S22 Ultra. Disponibile in diversi colori, grazie allo sconto del 29,71%, questo smartphone viene venduto a 969,99€ anziché gli originali 1379,99€.

Non solo smartphone

Se invece state pensando a qualche regalo da unire ai dolciumi nella calza della Befana per il 6 Gennaio, qualche wearable potrebbe fare al caso vostro. Sono presenti in offerta le OPPO Enco Buds2 con lo sconto del 50,01%, vendute a 24,99€ anziché 49,99€, oppure, per rimanere in linea Samsung, è interessante l’offerta sulle Galaxy Buds2 Pro a 179,99€, grazie allo sconto del 21,4%.

Potrebbe completare il quadro l’acquisto di uno smartwatch. Gli sconti per questi dispositivi variano tra il 10% ed il 20%, ad eccezione di qualche modello, come il Watch Free di OPPO. Questo, infatti, è presente con un ribasso del 50% e viene venduto a 49,99€ anziché 99,99€.

Alcuni articoli sono presenti in numero limitato e presto potrebbero non essere più disponibili. Le offerte Mega Sconti termineranno assieme al 2022, il 31 Dicembre.