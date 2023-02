Messanger, ora davvero imbattibile: nuove funzioni e sicurezza inviolabile

Il 2023 si prospetta un anno di grandi novità per Messenger. L’annuncio ufficiale riporta funzionalità inedite e una rinnovata sicurezza per tutti gli utenti.

Con una presenza online sempre più concreta e con numeri, per quanto riguarda il digitale, che salgono a dismisura, una delle numerose frontiere è quella della sicurezza online. Ciò è facilmente intuibile anche semplicemente osservando gli spot pubblicitari. Molte case produttrici di dispositivi e software, infatti, puntano molto sul tema della navigazione sicura e della protezione dei dati. Per i consumatori, oramai, avere un’esperienza senza rischi è diventato un punto inamovibile nella ricerca delle soluzioni adatte.

Così, attendendo la messa in atto di leggi che, a livello europeo, proteggono i dati degli utenti, possiamo osservare claim che promettono l’impossibilità, da parte di terzi, di recuperare informazioni sulle nostre preferenze e sulle nostre anagrafiche. Un esempio eclatante è quello di Apple. Ma la corsa non si limita solo alla casa di Cupertino. Per forza di cose, anche i provider di sistemi di messaggistica fanno all-in su questo aspetto.

E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti. I contenuti delle nostre chat sono quelli che contengono una maggiore quantità di dati e informazioni personali. WhatsApp, per esempio, da un po’ si fa vanto dei suoi sistemi di sicurezza, con le chat private che hanno ricevuto la crittografia E2E (end to end) da un bel po’ di tempo. Questo perché per un periodo, l’applicazione stava perdendo terreno nei confronti della rivale Telegram.

Le nuove funzioni e la nuova sicurezza di Messenger

Sul blog di Meta, ora, è uscita una nuova comunicazione che non può che far piacere a tutti gli utenti della sua app di messaggistica. La novità, infatti, è che Messenger sta allargando il bacino di utilizzatori in grado di usufruire di una nuova beta. Con questa nuova versione, si implementa la sicurezza delle chat attraverso la sopra citata crittografia E2E.

Non solo. Con questa beta saranno disponibili anche nuovissime funzionalità, come emoji prima inesistenti, la possibilità di variare temi e quella di creare reaction personalizzate. Altre novità di assoluto interesse sono quelle che implementano la crittografia anche per l’app in versione “bolla flottante” sui nostri schermi, la possibilità di visualizzare facilmente in anteprima i link condivisi con altri utenti e l’opzione per attivare o disattivare lo stato di attività (Active Status), in modo da rendere visibile o meno la nostra disponibilità all’interno dell’applicazione.