Netflix | Come fa a riconoscere chi lo vede? È possibile ingannare le nuove restrizioni?

Stop alla condivisione degli account da parte di Netflix. Ecco come la piattaforma riconosce il nucleo domestico.

Le nostre abitudini sono state completamente modificate nel corso degli ultimi anni. Parliamo, per esempio, del consumo di intrattenimento televisivo. Già da qualche anno le nuove generazioni dimostravano di fare un utilizzo sempre minore dei classici canali TV che l’avevano fatta da padrone fin dalla commercializzazione di massa delle televisioni. Sull’onda della connessione internet, che rende “smart”, dunque intelligente, qualsiasi dispositivo, si sono sviluppate una serie di possibilità del tutto innovative.

L’esempio più lampante è quello delle piattaforme di streaming, che hanno avuto un boom clamoroso. Dal lockdown in poi, infatti, piattaforme come Disney+, Amazon Prime Video, NOW TV, Netflix, hanno conquistato letteralmente le nostre abitudini, staccandoci ancora di più dal nostro vecchio modo di consumare televisione. Questo cambia molte cose, visto che anche l’utilizzo di queste piattaforme è reso possibile dietro un abbonamento mensile che prevede la creazione di un account. Proprio questo aspetto è al centro di una notizia annunciata dal CEO uscente di Netflix durante un’assemblea con i soci: il proprio account sarà condivisibile gratuitamente solo con i membri del proprio nucleo domestico.

Come fa Netflix a riconoscere le persone del nostro nucleo domestico

Tutto questo, sempre nelle parole dell’ex CEO, serve per superare il momento di crisi da lungo annunciato da Netflix, che in realtà, però, ha continuato a ricevere un buon numero di iscritti e di visualizzazioni. L’utilizzo di uno stesso account tra più nuclei, infatti, se il comportamento è sistematico a livello mondiale, ha il risultato di dimezzare il numero di abbonamenti necessari per usufruire di Netflix, e di conseguenza i soldi che entrano ogni mese alla piattaforma.

Dopo l’annuncio, sono sorte alcune domande. Come farà Netflix a riconoscere il nostro nucleo domestico? La risposta è stata data qualche giorno più tardi, e si ritrova all’interno di una faq dedicata. Nelle righe di testo si intende che con nucleo domestico si fa riferimento alle persone che vivono nella stessa posizione di chi possiede l’account. Il riconoscimento di esso è deputato alla rilevazione degli indirizzi IP, agli ID dei dispositivi e alle attività generali dell’account.

Netflix procede indicando che i device appartenenti al nucleo domestico per avere diritto di usufruire dello stesso account devono connettersi almeno una volta ogni 31 giorni alla connessione WiFi della posizione principale. Se si viaggia, si potrà ricevere un codice temporaneo dalla validità di sette giorni.