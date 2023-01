Niente Iliad, TIM o altre che reggono: quest’offerta ha tutto e costa pochissimo: ecco CoopVoce

CoopVoce cambia le carte in tavola e dà il via a un offerta molto interessante: 150 Giga a 8,90 € al mese, per un periodo limitato.

La scelta dell’operatore telefonico è parecchio complicata. Come tante altre cose, ogni volta che ci ritroviamo davanti a varie possibilità in qualche modo diverse iniziamo a scandagliare i vari pro e contro che ogni scelta ci può fornire. Questo vale per l’acquisto di un bene fisico, come può essere uno smartphone, o un notebook, ma anche per un servizio, come un abbonamento. Le esigenze, poi, cambiano in fretta, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra l’utilizzo che si fa dei beni (o servizi) e il prezzo che si paga per ottenerli.

Nel gruppo di questi servizi possiamo metterci anche la scelta dell’operatore telefonico più adatto al nostro utilizzo. Gli SMS si utilizzano poco al giorno d’oggi, è vero, ma spesso e volentieri tornano utili, specialmente in assenza di Giga. Le chiamate riguardano una serie di abitudini personali: c’è chi è abituato a chiamare di più, oppure chi lo deve fare per lavoro, e chi meno. I Giga, invece, sembrano essere davvero il centro di quasi tutte le offerte disponibili sul mercato, soprattutto in relazione agli smartphone, che noi vogliamo incessantemente connessi alla rete internet.

Coop Voce Evo: tre offerte molto interessanti e con qualche differenza

Tra tutti gli operatori, oggi parliamo della nuova offerta proposta da Coop Voce. Già da qualche anno, il portafoglio di opzioni è più o meno lo stesso: c’è la Evo 100, con 100 Giga e minuti e SMS illimitati a 8,90 € al mese; Evo 30, con 30 Giga, chiamate ed SMS a 6,90 € al mese; Evo Voce & SMS, che prevede soli 100 Mb a 4,90 € al mese. Ogni tanto, poi, abbiamo assistito a qualche offerta limitata. Per esempio, fino al 31 gennaio 2023 è disponibile Evo 200 che, come si può immaginare, garantisce 200 Giga di traffico internet incluso a 8,90 €.

A partire dal 1 febbraio, però, le cose cambieranno. Terminato il periodo di Evo 200, Coop Voce si appresta a eliminare anche un’altra opzione. Evo 200 ed Evo 100, infatti, verranno tutte e due sostituite da Evo 150, l’offerta con 150 Giga di traffico e minuti ed SMS illimitati. La cosa interessante è che il prezzo non cambia, e rimane lo stesso dei suoi dure predecessori: 8,90 € al mese.

Questa offerta si può sottoscrivere sia online che negli store fisici Coop, ma non sarà disponibile per sempre. Salvo cambiamenti, infatti, questo portafoglio di opzioni sarà disponibile fino al 30 giugno 2023.