Note di Instagram: ecco cos’è e come si utilizza la nuova funzione

Gli utenti statunitensi e quelli asiatici, soprattutto gli adolescenti ma non solo, la conoscevano già. Ora Meta ha deciso di espandere la sua nuova funzione in Giappone, in Europa (e nel Regno Unito) e di conseguenza anche in Italia.

Instagram Notes, si chiama così la nuova funzionalità presente su Instagram, ora disponibile anche qui da noi a patto che venga aggiornata prima l’applicazione: un formato per condividere i tuoi pensieri in meno di 60 caratteri.

Un rilascio scaglionato, legato a una fase di test oltre che alle diverse normative che vigono in alcuni paesi, come ha spiega Adam Mosseri, numero uno di Instagram, in un tweet: “Instagram Note ha avuto molto successo in Asia, Nord America e America Latina, e soprattutto con gli adolescenti”.

Insomma un po’ snapchat, un po’ twitter. Da twitter Instagram Notes ha “ripreso” la sinteticità, da snapchat, la nuova funzione ricalca le orme di tutto in un giorno: come per quanto riguarda le stories, infatti, anche le Instagram Nots rimarranno visibili per 24 ore, prima di sparire. In questo lasso di tempo, gli utenti potranno rispondere al messaggio dell’autore, che visualizzerà le risposte all’interno della sua casella di posta.

Questo nuovo formato consente di scrivere brevi testi, fino a 60 caratteri, che vengono visualizzati in una nuova sezione nella parte superiore dello spazio di messaggistica di Instagram. Una funzione il cui obiettivo principale è promuovere le interazioni tra gli utenti della piattaforma.

Come funziona

Per visualizzare Instagram Note, vai sulla home di Instagram (tramite il simbolo della casa nel menu in fondo allo schermo) e clicca sull’icona che rappresenta un aeroplano di carta (in alto a destra dello schema). Poi fai clic sulla tua immagine del profilo, sopra le tue discussioni, quindi scrivi la tua nota ricordando di restare sempre al masi massimo 60 caratteri) e scegli di condividere la nota con i tuoi follower o solo con i tuoi amici più stretti, quindi fai clic su Condividi. Se qualcuno risponde alla tua nota, verrà avviata una nuova discussione.

“Durante le prime fasi di test, abbiamo capito – spiegano da Instagram – quanto fosse importante per le persone avere un modo semplice e immediato per condividere i loro pensieri e avviare conversazioni. Dalla richiesta di suggerimenti alla condivisione di ciò che si sta facendo, le Note offrono alle persone un modo informale e spontaneo di esprimersi e di entrare in contatto con gli altri”.

La nota apparirà in alto alla loro casella dei messaggi e lì resterà per un giorno intero. Le risposte alle note arriveranno come messaggi diretti.