Nuovo Volantino Expert SCONTATUTTO: offerte strepitose fino a San Valentino

Il volantino “Scontatutto” di Expert ha degli sconti da urlo, anche sugli iPhone. L’offerta sarà valida dal 2 febbraio fino a San Valentino.

I periodi promozionali non finiscono più. La scelta del dispositivo adatto può essere un vero tormento quando si tratta di comparare diversi prodotti con funzionalità più o meno simili. Il processo decisionale è sempre un equilibrio da ricercare tra gli optional e il prezzo. Insomma, nessuno vuole spendere più di quello che gli sembra giusto. Parlando di tecnologia poi, il tutto è semplicemente più in evidenza. Per questo e per altri motivi vediamo costantemente promozioni intorno a noi che ci offrono riduzioni sui prezzi di listino dei prodotti.

Dopo il Black Friday, dopo gli sconti di Natale, dopo quelli dell’anno nuovo all’ingresso del 2023, adesso si avvicina un altro periodo interessante. Si tratta di San Valentino, il 14 febbraio. Così tutti gli store si stanno attrezzando per offrire riduzioni sui prodotti in vista della festività degli innamorati, che sia per un regalo oppure per qualche sfizio personale. Oggi prendiamo in esame il nuovo volantino di Expert, che contiene ottimi sconti per le prossime due settimane. La promo si chiama “Scontatutto“, ma vediamo nel dettaglio cosa possiamo trovare tra le sue pagine.

Expert con “Scontatutto” dal 2 al 15 febbraio tantissimi prodotti in promozione

Esistono due varianti principali del volantino “Scontatutto“, differenziate in base alla tipologia di punti vendita. La prima è relativa agli store DGgroup: esaminiamo qualche prodotto. In copertina troviamo quattro prodotti: la lavatrice LG FWV310S a 499 € anziché 749 €, con tecnologia per riconoscere i tessuti e 20.000 combinazioni di lavaggio; notebook HP con schermo da 15,6″, Intel Core i5 di 12esima generazione, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica Intel Iris Xe a 599 € anziché 799 €; iPhone 14 da 128 GB con alimentatore da 20W a 25 € al prezzo di 899,90 € anziché 1029,90 €.

L’altro volantino della promo “Scontatutto” è quello relativo ai punti vendita GAER. Qui troviamo qualche differenza in copertina, oltre alla già citata lavatrice LG e al notebook HP: smart TV TCL da 65″ Ultra HD 4k con Google TV e doppio telecomando a 499 € anziché 649 €; Redmi Note 11 Pro 4G con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, Quad camera da 108 + 8 + 2 + 2 MP e processore Octa Core Mediatek Helio G96 a 279,90 € anziché 349,90 €.

Insomma, i prezzi scontati sono molto interessanti. Inoltre, qui abbiamo commentato solo le copertine. All’interno dei volantini sono presenti molti prodotti di assoluto interesse, tutti a prezzi ribassati. Il consiglio è quello di informarsi sulle offerte degli store più vicini a noi.