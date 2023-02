Perchè dobbiamo spegnere il Wi-Fi quando siamo fuori casa? La risposta vi sorprenderà

I problemi di sicurezza non si limitano soltanto al digitale. Malintenzionati e condizioni climatiche potrebbero letteralmente bruciare casa nostra.

“Connessione” è il vero termine che ci perseguita, o da cui ci facciamo perseguitare, da un bel po’ di tempo a questa parte. In fin dei conti, non riusciamo nemmeno a immaginare come potremmo vivere al giorno d’oggi senza rimanere connessi a qualcosa: un router, un modem, un’antenna. Insomma, il succo è che i nostri dispositivi tecnologici hanno oramai definitivamente rivoluzionato il modo in cui ci rapportiamo con l’ambiente circostante, comprese le altre persone.

La semplicità di utilizzo degli strumenti, c’è da dire, lascia sempre spazio a un lassismo alle volte anche eccessivo. Per esempio, è molto più rapido mantenere sui nostri smartphone applicazioni che utilizziamo saltuariamente, piuttosto che installarle e disinstallarle ogni volta. La stessa cosa riportiamo spesso e volentieri con gli elettrodomestici e, più in generale, con tutti i dispositivi elettronici di casa. Che si tratta di televisori, assistenti vocali, e chi più ne ha più ne metta, preferiamo lasciare tutto in ordine in casa, in modo che al nostro rientro sia tutto pronto per garantirci l’usabilità immediata dei nostri device.

Il rischio incendio è un rischio più che reale per le nostre case

Quello che però non prendiamo mai in considerazione sono i rischi che derivano da questo bisogno di immediatezza. Tralasciando frigoriferi e freezer, che devono per forza rimanere connessi alla corrente elettrica perché devono funzionare anche in nostra assenza, ci sono molti strumenti di cui, in realtà, potremmo fare a meno mentre siamo fuori casa. Un dispositivo a cui raramente facciamo caso è il router WiFi: quanti di noi lo scollegano prima di uscire?

Ovviamente la risposta è nella maggior parte dei casi negativa. Quello di cui non siamo al corrente è che proprio in nostra assenza la nostra rete WiFi potrebbe essere facilmente violata da criminali informatici, che siano da remoto o, più banalmente, i nostri vicini di casa. I rischi di queste intrusioni possono valere la perdita di dati sensibili che dovrebbero rimanere privati, ma non solo.

Il sito Lifewire qualche giorno fa ha ricordato una motivazione in più per scollegare il router dalla corrente ogni volta che usciamo di casa: gli incendi. Potrà sembrare strano, ma l’evento potrebbe scaturire proprio mentre non ci siamo, con i problemi che ne conseguirebbero. Ad alimentare questa idea è anche il sovraccarico che potrebbe essere messo in atto da hacker esterni.