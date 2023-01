Pianeta Terra | Scoperta scientifica mette in allerta: cambia la rotazione del nucleo, molte le conseguenze

Uno studio afferma che il nucleo della Terra sta invertendo la sua rotazione., influenzando il campo magnetico e la durata del giorno.

Partiamo dalla base. La Terra è formata da vari strati ben distinguibili, ognuno con proprietà e comportamenti diversi. La superficie, cioè la porzione di mondo sulla quale noi viviamo e camminiamo, si chiama crosta, e si estende dai 5 ai 70 km. Più in basso troviamo il mantello, suddiviso mantello superiore e mantello inferiore, che arriva fino a 2890 km di profondità. Oltre questa porzione troviamo il nucleo, anch’esso con una parte esterna liquida, composta da ferro e nichel, e una interna solida di oro, platino e altri materiali.

Ora che conosciamo a grandi linee la stratificazione della Terra, possiamo parlare della recente scoperta che un gruppo di geologi ricercatori dell’Università di Pechino hanno riportato sulla rivista Nature Geoscience. Lo studio riguarda il nucleo interno del pianeta, una porzione di mondo che, come è facile immaginare, è difficile da studiare in maniera approfondita. Il team, però, è riuscito a raccogliere un’innumerevole quantità di dati che hanno portato alla rivelazione: il nucleo interno della Terra sta invertendo la sua rotazione.

L’impatto della cambio di rotazione sul pianeta Terra

La ricerca dice che il nucleo interno funziona un po’ come un pendolo. Si era già osservato che la sua rotazione si era fermata, dopo un lungo periodo di rallentamento. Adesso, a quanto pare, la velocità ha ripreso ad aumentare, ma in senso opposto. Il periodo totale è di circa 70 anni: dopo 35 il nucleo si ferma e cambia direzione, ritornando al punto di partenza. Ovviamente, il centro della Terra non è mai davvero fermo: il punto zero è quello in cui cui il nucleo ruota alla stessa velocità degli altri strati terrestri.

Le conseguenze, per fortuna, non sono sensibilmente impattanti per la nostra vita di tutti i giorni sul pianeta, ma rientrano tutte nel campo delle possibilità. Il nucleo esterno liquido influisce sul campo magnetico terrestre, che come sappiamo oscilla costantemente. Un’altra possibile variazione è quella della durata del giorno, visto che lo scorrimento dei vari strati potrebbe risultare alterato: si parla comunque di differenziali minimi, non di ore.

Ultima possibile conseguenza è quella che l’inversione di rotta può avere sul clima, sulla temperatura e sul livello dei mari. Insomma, nessuna variazione davvero sensibile per la nostra quotidianità, ma la scoperta è un passo in avanti verso la conoscenza approfondita del nostro pianeta.