PosteMobile vuole schiacciare ILIAD e TIM: offerta pazzesca disponibile per poco

Le promo che fanno centro nel cuore di qualsiasi utenti sono di due tipi: quelle che riescono a ottenere un numero più o meno pazzesco di richieste, o quelle che si ripetono nel corso dei mesi, o anni, con un accorato appello dei propri clienti.

PosteMobile li ascolta i propri beniamini, non si spiegherebbe la nona proroga di un’offerta ben precisa, che ha conquistato tutti i clienti della società italiana di telecomunicazioni partecipata da Poste Italiane, operante nel settore della telefonia mobile come operatore di rete mobile virtuale su rete Wind.

PosteMobile ha deciso di prorogare la sua offerta, denominata 300% Digital, fino a marzo. A grande richiesta. Il motivo è ben preciso: esaudisce il desiderio di chiunque naviga, tanto, online. Ma non cerca l’illimitato.

Innanzitutto va detto che è un’esclusiva online, dove quel trecento sta per il traffico dati in 4G+, fino a 300Mbp. Chiamate e SMS 18 cent/min/SMS, tutto non più a 9,99 euro, bensì a 8,99. A questa cifra si deve aggiungere il costo attivazione SIM di 15 euro, che durante il periodo di promo, ossia fino al 5 marzo, scala a dieci euro. Non solo.

20 credit di bonus se usi meno di 100GB, dove il credito va così inteso: un credit corrisponde a un minuto di chiamata o un SMS. Nella prova anche i servizi inclusi senza costi aggiuntivi: “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212, navigazione con hotspot e la possibilità di condividere i tuoi GIGA anche con altri dispositivi, sempre senza costi aggiuntivi.

Nota bene da tenere in considerazione

L’importante è sempre avere credito per rinnovare l’offerta. Se non rinnovi paghi: 18cent/min, 18cent/SMS e, se hai la tariffa dati base abilitata, 2 euro al giorno per 500MB alla prima connessione.

Se hai la tariffa dati base disabilitata non potrai effettuare traffico dati fino al rinnovo della tua offerta. Per abilitare o disabilitare la navigazione internet a consumo alla tariffa dati base giornaliera, si può inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, accedendo all’area personale del sito PostePay, oppure chiamando il 160 o da App PostePay.

In caso di furto o smarrimento con il 160 si avrà la sospensione della scheda (bloccando le chiamate in entrata ed in uscita). In caso di ritrovamento, è necessario contattare nuovamente il 160 che provvederà a riattivare la SIM. “Per richiedere la sostituzione – si legge in uno stralcio della nota – recati in Ufficio Postale. La sostituzione sarà effettuata mantenendo il precedente numero telefonico con lo stesso piano tariffario e le stesse opzioni se attive.