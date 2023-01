Prime Video ci farà sbellicare dalle risate: torna LOL con Maccio Capatonda

La prima volta fu qualcosa di unico a livello di ascolti, un reality “preso in prestito” dal format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto, ma fatto diventare un qualcosa di italianissimo.

LOL – chi ride è fuori fece furore al debutto: record di ascolti su Prime Video, risate a go go, personaggi iconici. Primo fra tutti Lillo, con il suo Posaman, talmente fantastico da avere una commedia tutta sua, in onda proprio su Prime Video, a gennaio.

Nella prima edizione vinse Ciro Priello, ma oltre Lillo (vincitore morale per distacco), Frank Matano ed Elio regalarono perle esilarante, tanto da far pensare a chiunque che, se avesse partecipato al reality nato in Giappone ma adottato in Italia, sarebbe durato neanche un minuto.

Anche la seconda edizione piacque. E non poco. Virginia Raffaele stupì, il Mago Forest è sempre il Mago Forest, con Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti e Max Angioni, in primis, non poteva finire che con una marea di risate. Vinse Maccio Capatonda, in questo caso il pronostico venne più o meno confermato a differenza della prima edizione dove era tutto nuovo. Ma vinse Maccio perché Virginia Raffaele alla fine non ce la fece più, e sbottò proprio a ridere.

Anche i conduttori hanno contribuito al successo di LOL – chi ride è fuori – perché Fedez ha un suo perché, perché Mara Maionchi fa ridere di suo con la sua irriverenza. Così ogni occasione è buona per dar vita a un programma azzeccatissimo.

La grande novità

Anche l’ultimo LOL – chi ride è fuori è piaciuto tantissimo, quello Special Xmas Special, con Mara Maionchi (nei panni di un player), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Vinse il Mago Forest, anche in questo caso pronostico rispettato. Ma il più bel LOL è sempre quello che deve venire.

La terza edizione si farà, sempre su Prime Vide, ovviamente. I protagonisti si conoscono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Ma c’è una grande novità.

Torna a grande richiesta Maccio Capatonda, il vincitore della seconda edizione. Avrà il compito di indurre alla risata i concorrenti, una sorta di (piacevole per il pubblico) disturbatore. Un po’ come fu Lillo nella seconda edizione. LOL – chi ride è fuori – verrà trasmesso in esclusiva su Prime Video dal 9 marzo.