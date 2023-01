Quando sei fuori casa tieni tutto sotto controllo con questo trucchetto per Alexa

Quando Amazon decise di partorire l’idea di un assistente vocale tutto suo, era convinta di aver sviluppato qualcosa di unico. Ma forse neanche il colosso di Redmond pensava che Alexa sarebbe diventata praticamente indispensabile, a livello globale.

C’è chi è convinto addirittura che potrebbe succedere agli smartphone come prossima interfaccia di consumo essenziale. Chissà, nel frattempo godiamoci quello che un utente ha comprato, relativamente spendendo poco. O meglio ancora, il giusto.

Alexa sta spopolando, tutto merito delle sue funzionalità. Una validissima alternativa al Google Assistant e Siri. L’assistente intelligente di Amazon è una mano sanno per chi abita da solo: accende le luci, nessun problema in cucina, addirittura mentre si è ai fornelli si può chiacchierare al telefono con quell’amico distante migliaia di chilometri, perché tanto col fuso orario si sa benissimo che ora sono dalle sue parti.

Con Alexa si riducono le ricette, si utilizzano timer, si può operare serenamente con altri dispositivi mentre si hanno le mani sporche, ci pensa lei. E ancora, utilissima per chi ha i genitori affetti da qualche brutta patologia, come la demenza senile: garanzia di sicurezza e di compagnia, altro che casa di cura.

Viene uilizzata tantissimo per gli “annunci”, frasi che si digitano nell’app e che poi la macchina dice ad alta voce. Echo mostra perfino anche il testo dell’annuncio sullo schermo, così una persona può leggerlo per attivare Alexa. E poi c’è la funzione che non tutti conoscono.

Alla stregua di un interfono

Utilizzando Drop In quando si è fuori casa, Alexa appare su uno dei suoi dispositivi Echo (utilizzando ulteriori videocamere Blink, possiamo vedere in quale stanza si trova) e avviare una chiamata senza che la persona a casa (magari inferma) debba fare nulla: magari aveva lasciato scaricare il cellulare involontariamente, magari volevamo solo sentirla e vederla. Drop In è questo e molto altro.

Una funzione opzionale che consente di connettersi istantaneamente ai dispositivi con integrazione Alexa supportati, alla stregua di un interfono. L’utente, dunque, potrà utilizzare la funzione Drop In di Alexa per aprire una conversazione istantanea tra i tuoi dispositivi o con i tuoi contatti Alexa, per esempio: quando ricevi una chiamata Drop In, l’indicatore luminoso sul tuo Echo lampeggia in verde, in modo tale da essere connessi automaticamente con il tuo contatto.

Amazon ricorda che la funzione Drop In supporta solo conversazioni bidirezionali. “Se fai Drop In verso un gruppo di dispositivi – rimarcano gli statunitensi – un solo dispositivo potrà rispondere”.