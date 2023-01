Samsung Galaxy S23: ecco le promozioni per i preordini

Ufficiale no, ufficioso sì. Solo Samsung non ha scritto espressamente che nell’Unpacked dell’1 febbraio verranno presentati i nuovi smartphone del colosso sudcoreano. Ma sarà così.

Il primo evento del 2023, in presenza peraltro, con l’alternativa sempre della diretta streaming getterà gli ultimi veli sui nuovi cellulari made in Samsung, non pieghevoli ma gli eredi dei riuscitissimi Galaxy S22, smartphone di punta del gigante di Seoul, al netto dei foldable.

Ha senso essere entusiasti, soprattutto per chi è nato Androidiano. Sarà una delle migliori versioni di Samsung che ha soltanto semmai un solo grande difetto, non sa creare suspense. Anche in questo caso i leak ci hanno detto tutto o quasi sui tre nuovi smartphone: Samsung Galaxy tradizionale, versione plus ed ultra.

Tre smartphone, dunque, e altrettanti display: Dynamic AMOLED 2x 6,1″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz per la versione tradizionale, Dynamic AMOLED 2x 6,6″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz per il Galaxy S23 plus; Dynamic AMOLED 2x 6,8″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz.

Capitolo comparto fotografico. Fotocamera anteriore uguale per tutti: 12MP. Cambiano i numeri sulla fotocamere posteriore: 50MP principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP tele per la versione tradizionale, 50MP principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP tele per il Plus, fino ad arrivare a 200MP principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP tele + 10MP tele per l’Ultra.

Anche le batterie saranno diverse. Nel Samsung Galaxy S23 classico ci sarà una 3.900mAh con Super Fast Charging 2.0. Che diventa 4.700mAh con Super Fast Charging 2.0 nel Plus e 5.000mAh con Super Fast Charging 2.0 nell’Ultra. Versione classica e versione Plus del Galaxy S23 avranno la stessa RAM, ossia 8 giga. Per l’Ultra 8/12GB, che si differirà anche per lo storage.

Il Samsung Galaxy S23 sarà l’unico dei tre fratelli ad avere non solo la S Pen integrata, ma anche un tera di spazio di archiviazione, mentre versione classica e plus – che partono come l’Ultra da 128 giga – si fermano a 512.

Per i pre-ordini, infine, tante supposizioni ma bisognerà aspettare il day-one per notizie certe sull’Italia. Per ora si sa solo cosa accadrà in Germania, dove c’è una promo delle Galaxy Buds2 Pro (nere) in omaggio per gli ordini del Samsung Galaxy S23, entro il 4 febbraio 2023 alle 18:59. “Successivamente riceverai un accessorio a tua scelta entro il 16 febbraio nella categoria mobile fino a 100 euro”.