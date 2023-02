Samsung Galaxy S23 | Prezzo, disponibilità e campagna di valutazione del tuo usato: ora sappiamo tutto

L’evento Samsung Galaxy Unpacked ha mostrato al mondo gli ultimi device dell’azienda coreana. Ora sappiamo tutto.

Il 2022 non è stato un ottimo anno sul lato smartphone. Le proposte di tutte le case di produzione hanno dimostrato di essere abbastanza omogenee nelle caratteristiche, senza picchi interessanti. Anche i prezzi sono rimasti abbastanza alti, conseguenza del contesto macroeconomico che influisce sul mercato. In tutto questo, Samsung ha rivelato la sua nuova famiglia di dispositivi. Tutto il mondo era con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa avrebbe riservato la casa coreana per i suoi utenti.

Lo ha fatto tramite il tradizionale evento Samsung Galaxy Unpacked, seguito in diretta da milioni di persone. Sono stati ufficializzati tutti nuovi prodotti, abbiamo scoperto le caratteristiche, i prezzi, ed è stato dato il via alla possibilità di preordinare i nuovi dispositivi. Oltre ai nuovi notebook e convertibili della famiglia Galaxy Book 3, il punto forte dell’evento è stato sicuramente il Samsung Galaxy S23. L’upgrade del modello S22 della famiglia di smartphone ha suscitato reazioni importanti nella community. Vediamo insieme il prezzo, da quando saranno disponibili, e le campagne che l’azienda coreana ha avviato per l’acquisto dei dispositivi freschi di creazione.

Samsung Galaxy S23: prezzi, promozioni e Samsung care+

Il prezzo di cartellino di questi nuovi prodotti, com’era lecito aspettarsi, aumenta rispetto ai cugini presentati lo scorso anno. Il Galaxy S23 “base”, nelle due impostazioni da 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, costeranno 100€ in più rispetto alle rispettive varianti di S22: 979€ per la versione da 128GB, 1039€ per la versione a 256GB.

Passando alla variante S23 Plus, si annuncia un cambio rispetto alla generazione passata. Gli S22 Plus, infatti, con 8GB di RAM, prevedevano una versione da 128GB di memoria interna e una da 256GB. Quest’anno, invece, la versione a 128 è sostituita da una ben più corposa da 512GB. I prezzi sono di 1229€ e di 1349€. Gli S23 Ultra invece costeranno 1479€ con 8/256GB, 1659€ con 12/512GB e 1899€ nella versione 12GB/1TB.

Sul sito Samsung Student si potranno ricevere in omaggio un paio di Galaxy Buds2, mentre per l’acquisto di determinati modelli sarà possibile ricevere fino a 240€ di rimborso. Sul sito ufficiale, invece, si può ottenere uno sconto del 30% sulla copertura Samsung Care+, oltre a un anno gratuito.

Inoltre, è presente la supervalutazione dell’usato. Se l’acquisto viene effettuato tra il 1 febbraio e il 31 marzo, si possono ricevere corposi sconti restituendo uno dei vecchi modelli della famiglia Samsung Galaxy.