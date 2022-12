SOS satellitare con iPhone, finalmente anche in Europa: come utilizzarlo?

E’ stata una delle grandi innovazioni dello scorso settembre, con l’uscita degli iPhone 14 e quella possibilità molto importante di inviare un SOS via satellite.

Una funzionalità che Apple ha pensato bene di “testare” nel suo continente, e ora deciso di portare anche per i suoi utenti europei. Così, ora, quelli in possesso dei nuovi Melafonini potranno connettersi ai servizi di emergenza quando la copertura cellulare e Wi-Fi non è disponibile.

Le chiamate dalla funzione SOS di emergenza via satellite verranno instradate alle strutture dei servizi di emergenza locali. Una funzionalità disponibile per tutti gli utenti di iPhone 14 che eseguono iOS 16.1, nei paesi supportati ed è gratuita per due anni.

Gli utenti che comporranno un numero di emergenza locale verranno automaticamente indirizzati al 112, il numero di emergenza europeo, se la chiamata non va a buon fine a causa di un cellulare o Wi-Fi la connessione non è disponibile, consentendo loro di utilizzare SOS di emergenza via satellite anche se non chiamano il 112.

“Essere in grado di utilizzare una connessione satellitare per contattare il 999 o il 112 se non c’è copertura cellulare o Wi-Fi è una svolta che Apple ha portato al grande pubblico con iPhone 14“. Sono le parole di John Anthony, della British Association of Public Safety Communications, direttamente dall’autorevole macrumors.com.

Più accessibilità per le comunicazioni via satellite

“La funzione significherà che i servizi di emergenza possono essere allertati quando in precedenza non era possibile, quindi in grado di svolgere il proprio lavoro con maggiore efficacia, in parte grazie alle informazioni iniziali che possono essere condivise con gli spedizionieri, come la posizione e i dettagli essenziali su l’emergenza. Alla fine, questo aiuterà a salvare vite umane“.

Sulla stessa lunghezza d’onda, anche Gary Machado, CEO della European Emergency Number Association, in un commento rilasciato proprio nella pagina ufficiale di Apple, che ratifico lo sbarco della funzionalità nel Vecchio Continente. “L’SOS renderà più accessibili le comunicazioni di emergenza via satellite, il che è molto entusiasmante – spiega – in pratica, significa che molte più persone potranno contattare il 112 quando non hanno copertura mobile e necessitano di assistenza urgente. Siamo fiduciosi che ciò salverà molte vite e offrirà un aiuto significativo ai servizi di emergenza che si occupano di questi soccorsi spesso molto complicati”.

Un unico neo in questa grande notizia resa ora ufficiale. L’SOS di emergenza, via satellite, è sì disponibile su tutta la gamma degli iPhone 14, in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito. Non ancora in Italia. Attendere, prego.