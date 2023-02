Sta per arrivare l’Apocalisse, ma sarà tutta diversa da come la conosciamo noi

L’annuncio giunge dal World Economic Forum e fa davvero venire i brividi: entro due anni dovremo fare i conti con un attacco informatico dalle conseguenze catastrofiche.

Purtroppo negli ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento smisurato degli attacchi informatici. Non è un caso, a tal punto, che tutte le aziende informatiche facciano una gran leva sulla privacy e sulla sicurezza delle connessioni anche nel loro lessico comunicativo pubblicitario. Da qui si evince che il problema è sentito come reale anche sulla pelle dei comuni utenti come noi, magari meno avvezzi a certe terminologie riferite ai crimini informatici. Eppure ci sono parole che sentiamo sempre più spesso: attacchi DDos, ransomware, phishing.

L’accelerata decisiva è avvenuta durante i prolungati periodi di lockdown. La presenza online è diventata stabile e continuativa, con i flussi che si sono ingrossati sia per ragioni scolastiche che per questioni lavorative. In questo mare di informazioni vaganti per il web i criminali informatici hanno liberato il loro arsenale di attacchi. L’aumento dell’incidenza di attacchi informatici è stato sensibile, ma da lì non si è più placato. Sorge spontanea, dunque, una domanda che ci lascia qualche dubbio: cosa succederà da qui a qualche anno, quando avremo ancora più sistemi connessi?

L’attacco catastrofico è inevitabile e la risposta deve essere globale

Tra gli esperti chiamati in causa dal World Economic Forum, il 93% degli informatici e l’86% dei manager del settore credono che il contesto geopolitico e macroeconomico altamente instabile possano rappresentare un terreno fertile per il verificarsi di un attacco informatico dalle conseguenze catastrofiche per tutto il mondo. Tutto nel giro di due anni. Ovviamente, a farne le spese non sarà solo il nostro smartphone e la sua capacità di collegarsi a Instagram. L’industria e le infrastrutture, infatti, risultano oramai tutte connesse e, perciò, più esposte al rischio.

Pensiamo per esempio al settore dell’energia elettrica, a quello del trasporto pubblico, o anche quello manufatturiero: in quest’ultimo caso il 48% delle aziende risulterebbe a rischio elevatissimo di attacco informatico. Questo scenario apocalittico, per quanto sia una possibilità, non è ancora reale. Per questo motivo, in ogni caso, qualcosa per poterci proteggere si può fare. Dal World Economic Forum si sottolinea l’importanza della collaborazione tra i governi di tutto il mondo e, soprattutto, si promuove l’approccio Zero Trust, che chiede ulteriori livelli di sicurezza per gli account collegati (non bastano nome utente e password corretti).