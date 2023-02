Termosifoni c’è un trucco che ti svolta la bolletta: consumi in picchiata e sempre al caldo

Uno dei punti più rilevanti degli inverni italiani è la bolletta legata al consumo di gas: basta essere attenti per evitare stangate importanti.

Il periodo che stiamo vivendo, purtroppo, non è dei migliori. Da qualche anno a questa parte, infatti, molti eventi mondiali hanno influito sulle nostre vite di tutti i giorni in maniera sensibile. A partire dalla pandemia, si sono avviati meccanismi che non siamo stati in grado di arginare. Prima il lockdown, poi i problemi legati all’approvvigionamento di materie prime, che arrivano principalmente dalla Cina. Poi i prezzi del gas hanno iniziato a salire, complice anche l’acuizione di un conflitto come quello in Ucraina che andava avanti, in maniera meno eclatante, da qualche anno.

Ogni singolo elemento di questa serie di sfortunati eventi ha creato una valanga economica che si è presto abbattuta su di noi, consumatori finali. I costi quotidiani legati al nostro vivere sono aumentati senza controllo. Ed è ovvio, poiché se costa di più produrre, quel sovrapprezzo si fa sentire a valle, sul consumatore finale. Oltre al carrello della spesa che ha visto aumenti da capogiro, le bollette per le forniture di gas ed elettricità sono schizzate alle stelle.

Con i termosifoni basta un minimo di riguardo per risparmiare ed evitare brutte sorprese

Un po’ per fortuna, un po’ no, visto il radicale cambiamento climatico e le sue conseguenze sul futuro del pianeta Terra, questo inverno ci ha riservato temperature per nulla eccessive, con medie superiori alla norma. Di sicuro, però, non fa caldo. Allora, com’è logico che sia, abbiamo iniziato a domandarci quale fosse il metodo migliore per utilizzare i termosifoni nelle nostre case, al fine di evitare che il pagamento mensile assalisse i nostri risparmi direttamente alla gola.

In realtà l’unico trucco vero e tangibile relativo all’utilizzo del riscaldamento casalingo è quello dell’attenzione e della cautela. Non bisogna lasciare nulla al caso. Il primo occhio di riguardo va dato alla temperatura dei termosifoni: è consigliabile che si trovi sempre tra i 18 e i 20 gradi, in modo da evitare consumi eccessivi ed inutili sprechi. Un altro investimento conveniente in maniera assoluta è il termostato intelligente. Certo, montarne uno nel nostro sistema di riscaldamento può comportare una spesa una tantum che si preferisce evitare, ma il controllo che ci fornisce sull’automazione e sulla regolazione delle temperature è una vera manna per evitare consumi esagerati. Ultima raccomandazione quella di chiudere i termosifoni di notte, preferendo l’utilizzo di termocoperte che consumano molto meno.