The Mandalorian 3, talmente importante che Disney+ lo celebra così

Passato, presente e futuro. Un po’ tutto questo è racchiuso in un video di due minuti e ventitré secondi della Disny+, versione Italia, con la quale si annuncia la terza stagione di una delle serie collaterali al fenomenale Star Wars.

The Mandalorian è è una serie televisiva statunitense ben riuscita e con tanto seguito, finora, creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. La prima live action ambientata nell’universo Star Wars, inquadrata in un contesto storico ben preciso: un lustro dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza.

Il protagonista è Din Djarin, un cacciatore di taglie mandaloriano che opera oltre i confini della Nuova Repubblica. La prima stagione, composta da otto episodi, è stata accolta positivamente da critica e pubblico. E non è un piccolo particolare visto il rischio di far infuriare i fan radicali di Star Wars, ma i 7 Primetime Creative Arts Emmy Awards, hanno certificato praticamente un consenso unanime.

Bene anche la seconda, sempre composta da otto episodi, nonostante un anno alquanto travagliato a livello globale, con lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Non c’è due senza te.

Dal trailer che preannuncia la terza stagione, ci si aspetta action e una trama incentrata su Mandalore, ribattezzato Manda, molto iconico insieme al suo amichetto muppet, ma anche la casa spirituale di Din Djarin e dei suoi compagni cavalieri guerrieri che indossano l’elmo. Ci si attende inevitabili scontri epici con il ritorno di Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff, che vede il possesso della Darksaber (e la leadership di Mandalore) come il suo diritto dato dalla Forza.

Il personaggio di Din Djarin

Anche nel trailer: un ritorno di Peli Motto (Amy Sedaris) e quello che sembra essere un intero gruppo di Jedi, a giudicare dalle spade laser, anche se bisogna frenare i bollenti spiriti, in quanto potrebbe essere solo un flashback del massacro dell’Ordine 66. Tant’è.

Il trailer presenta anche un personaggio che assomiglia molto al genio ingegneristico di The Rise of Skywalker, Babu Frik, forse un parente se non il vero Frik. Shirley Henderson, che ha doppiato Frik, non si è sbottonato affatto in una delle sue ultime interviste.

La Disney aveva già confermato Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il Mandaloriano titolare su cui è basata l’intera serie, presumibilmente con l’aiuto delle controfigure Barry Lowin, Brendan Wayne e Lateef Crowder.