Unieuro impazzisce “un Carnevale di sconti” è la promozione che fa felici tutti quanti

Dal 3 al 16 febbraio 2023 è valida la promozione di Carnevale di Unieuro: qualcuno ha detto Samsung Galaxy S23?

I consumatori, oramai, hanno raggiunto un livello di conoscenza ed esperienza tale sul mercato da diventare ancora più difficili da conquistare. Le tecnologie sono sempre più diffuse, e con esse anche la nostra abitudine e la conoscenza verso i prodotti che sono in vendita. Risulta sempre più difficile, per questo motivo, riuscire a convincere un potenziale acquirente della bontà di un acquisto. Sarà anche per questo motivo che le offerte e gli sconti, soprattutto in ambito tech, non finiscono letteralmente mai.

Dall’anno scorso stiamo assistendo a un filone che non può che far piacere a tutti gli appassionati di tecnologia, ma anche ai consumatori meno assidui. Siamo partiti con il Black Friday e con gli sconti pazzi, siamo andati avanti con le offerte di Natale, fino ad arrivare al 2023 e alle promo dell’anno nuovo. Ora molte offerte si concentrano sull’imminente festività di San Valentino, ma Unieuro cambia le carte in tavola: non più la festa degli innamorati, ma il Carnevale. Nasce così il nome del nuovo interessantissimo volantino “un Carnevale di sconti“, con l’offerta che è attiva dal 3 al 16 febbraio.

Un Carnevale di Sconti, da Unieuro notebook, smartphone e smart TV scontatissimi

Iniziamo ad esaminare il contenuto del volantino, che già in prima pagina riserva delle sorprese che lasciano a bocca aperta. Qui possiamo ritrovare quattro prodotti, due Samsung, un Asus e un LG. Partiamo con i Samsung: smart TV LED da 55″ 4K Ultra HD, HDR10+, HLG compatibile con Bixbi, Alexa e Google Assistant a 549 € anziché 899 €; Galaxy S23 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, fotocamere posteriori da 200+10+12+10 MP, anteriore da 12MP a 1659 € pagabili in 20 rate da 82,95 € (tan 0% e taeg 0%) con cashback da 180 €.

Proseguendo, troviamo un notebook. Più precisamente si tratta di un Asus da 15,6″, processore Intel Core i5 (4,2 GHz, 8MB di cache, 4 core), 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e Windows 11 incluso a soli 599 € anziché 729 €. Ultimo prodotto di copertina una lavatrice LG di classe energetica B, con 53 L di consumo e un carico di lavaggio da 10,5 kg, motore Inverter garantito 10 anni e un consumo medio di 61kWh. Il prezzo è di 499 €, scontato del 52% dal prezzo pieno di 1049 €. All’interno del volantino, poi, troviamo un’incredibile collezione di smart TV, smartphone, notebook ed elettrodomestici. Ricordiamo che l’offerta è valida sia negli store fisici sia in quelli online dal 3 al 16 febbraio.