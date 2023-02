WhatsApp | Arriva la svolta per i gruppi con questo update

Le chat e in gruppi della messaggistica instantanea numero uno al mondo continuano ad essere un chiodo fisso per Mark Zuckerberg, oggetto di continui sviluppi.

Dopo il rilascio dell’epocale community, una sorta di gruppo di gruppo per gestire meglio la vastità di contenuti che oramai sono presenti in un’app scaricata da circa due miliardi di persone, WhatsApp sta sviluppando delle novità in arrivo nei suoi gruppi.

La conferma arriva dal nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, che ha portato le versione alla 2.23.3.9, come evidenziato dal sempre credibile e autorevole wabetainfo.com.

“La versione beta di WhatsApp per Android 2.23.3.9 – si legge – è contrassegnata come aggiornamento compatibile ma potrebbe essere disponibile anche sugli aggiornamenti precedenti”.

In questa versione aggiornata è presente una feature, in posizione di sviluppo, denominata Longer group information, ovvero “Informazioni di gruppo più lunghe” a testimonianza dell’importanza che dà WhatsApp, a quelle che restano delle priorità da migliorare.

Di che si tratta

Dopo aver ampliato le funzionalità di comunicazione di gruppo, implementando Community in Brasile, WhatsApp continua a lavorare per migliorare i gruppi nell’ultimo aggiornamento. In particolare, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.3.9, wabetainfo ha scoperto alcune modifiche specifiche per l’oggetto e la descrizione del gruppo che mirano a fornire una migliore esperienza utente per i gruppi WhatsApp.

Dagli screen mostrati, le modifiche riguardano il numero di caratteri che puoi digitare quando inserisci l’oggetto e la descrizione del gruppo. C’è un vistoso aumento di caratteri: da 25 caratteri a 100 caratteri. Il motivo è consentire agli amministratori di gruppo di avere maggiore libertà nella denominazione dei propri gruppi, facilitando l’identificazione dello scopo del gruppo. Inoltre, WhatsApp sta aumentando la descrizione del gruppo da 512 caratteri a 2048 caratteri: questa azione offre più spazio agli amministratori del gruppo per aggiungere dettagli e informazioni importanti sul gruppo, rendendo più facile per tutti i partecipanti capire lo scopo del gruppo, in particolare quando è collegato a una Community.

La possibilità di scegliere un oggetto e una descrizione del gruppo più lunghi è disponibile per le persone che installano l’ultima versione beta di WhatsApp per Android dal Play Store e si prevede che raggiungerà più utenti con gli aggiornamenti precedenti (anche per altre piattaforme) nelle prossime 24 ore. Questa funzione potrebbe apparire in qualsiasi account di WhatsApp da un momento all’altro, il che significa che lo sviluppo sta arrivando alla sua versione definitiva. L’update all’ultima versione presente sul Play o all’App Store è sempre il punto di partenza.