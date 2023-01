WhatsApp | cos’è questa nuova funzione che mischia iPhone e Google?

Un mix formidabile: WhatsApp, Apple, Google. Il tutto per una funzionalità utilissima: il ripristino delle chat.

Al giorno d’oggi la maggior parte degli utenti vive diviso tra due enormi realtà che ci sembrano costantemente rivaleggiare per accaparrarsi la migliore fetta di mercato disponibile, che si tratti di qualità o di quantità. Il riferimento è ai due principali sistemi operativi che governano le nostre operazioni mobile: iOS e Android.

Per gli utilizzatori del sistema della mela, bisogna fare affidamento su applicazioni create ad hoc per l’ambiente Apple. Spesso, però, le funzionalità risultano difficilmente portabili da un sistema all’altro. Inoltre, le applicazioni possono essere più o meno ottimizzate per Android o per iOS, lasciando dei vuoti importanti nei confronti del sistema rivale.

A questo proposito, oggi parliamo della possibilità di ripristino delle chat di WhatsApp. Questa funzione torna certamente utile dal momento in cui si cambia dispositivo di utilizzo, o semplicemente quando si effettua un ripristino del device. Se per Android le cose possono essere più “scorrevoli” per quanto riguarda queste operazioni, discorso diverso bisogna fare per Apple, dove i passaggi da fare, soprattutto quando si passa da un sistema all’altro, sono leggermente più intricati.

Si parte da WhatsApp, si continua con Google, si finisce su iPhone

Se siete possessori di iPhone, sia che proveniate da Android, sia che cambiate dispositivo all’interno della stessa famiglia, il metodo per ripristinare le chat segue qualche passaggio a cui bisogna fare attenzione. Per prima cosa, bisogna assicurarsi di aver effettuato un backup aggiornato tramite l’app di WhatsApp. Per farlo, bisogna aprire l’applicazione, andare sui tre puntini in alto a destra, poi selezionare “Impostazioni” e infine “Chat“. Nella schermata che troveremo, bisognerà cercare la sezione “Backup delle chat” e far partire il processo per aggiornare i dati.

In questo modo, avremo una versione aggiornata ed esportabile delle nostre chat. Per trovarla si deve utilizzare un’altra applicazione: Google Drive. Questo passaggio è più che altro una verifica: andando sui puntini a sinistra e selezionando “Backup” potremo trovare l’ultimo salvataggio dei dati effettuato. Tecnicamente sarebbe già possibile esportare i dati. Questo, però, non si può fare direttamente su iPhone.

Per questo motivo bisogna fare affidamento su applicazioni di terze parti, come per esempio Tenorshare iCareFone Transfer, che permettono di scaricare i backup da Google Drive per utilizzarli sul nostro WhatsApp in ambiente iOS. Il passaggio, dunque, non è perfettamente lineare e prevede l’ausilio di un PC.