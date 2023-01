WhatsApp | ecco il modo semplice e velocissimo per creare i vostri stickers personalizzati

Prima le parole, poi le emoji, poi ancora le gif e infine gli stickers: tutti li utilizziamo, ma quanti di noi sanno come crearli? Ecco la guida.

“La non-comunicazione è impossibile” diceva Watzlawick in uno dei suoi assiomi della comunicazione. Volendo giocare un po’ con le sue parole, potremmo dire che nel mondo di oggi questa proprietà sia una conseguenza logica della nostra connessione perenne con il resto del mondo. Mail, messaggi, chiamate, da effettuare dai più disparati dispositivi, i quali continuano ad arricchirsi di funzionalità. Nel novero dei sistemi di corrispondenza, ovviamente, non può mancare la vera rivoluzione dell’ambito comunicativo via smartphone.

Il riferimento è al sistema di messaggistica istantanea. All’inizio erano gli SMS a farla da padroni, con gli MMS che tanto avrebbero voluto rientrare nei nostri utilizzi quotidiani, ma che non ce l’hanno mai fatta veramente. Quando infatti il telefono è diventato intelligente, gli smartphone hanno iniziato a concepire le applicazioni come estensioni di funzionalità potenziali che il dispositivo metteva a disposizione dell’utente. Eccoci dunque arrivati ai giorni nostri, con i nostri Telegram, Messanger e, più di tutti, WhatsApp.

Creare sticker è davvero semplice, ecco come fare

Proprio quest’ultima applicazione risulta tra le più utilizzate al mondo per scambiarsi messaggi quotidianamente. In realtà, però, i messaggi contengono contenuti molto vari, che superano di gran lunga il recinto della comunicazione testuale. Immagini, video, gif animate, link, documenti, audio, oramai ci si può scambiare di tutto all’istante. Uno degli elementi più apprezzati dall’utenza è sicuramente lo sticker. Da qualche anno a questa parte, infatti, hanno iniziato a spopolare queste nuove forme di contenuto da poter salvare e inviare direttamente su WhatsApp.

Ma come creare sticker personalizzati? Il gioco è davvero semplice e, come sempre, possiamo trovare il supporto adatto alle nostre esigenze nel nostro store di applicazioni integrato nello smartphone. Partiamo da Android: l’app da usare si chiama Wemoji. Una volta scaricata, basterà cliccare su “Create Sticker” e mettersi all’opera sull’immagine che abbiamo scelto di trasformare. Possiamo creare dei set che, attraverso Wemoji, possiamo poi caricare direttamente su WhatsApp.

Per gli utenti di Apple esistono delle contropartite adatte all’ambiente iOS. Una delle migliori app è Top Sticker Maker Adesivi Meme, che contempla una versione base gratuita e una Premium a pagamento (3,49 € una tantum). Il funzionamento è molto simile a quello di Wemoji, quindi semplice e immediato.