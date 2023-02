WhatsApp | Ecco il trucco per capire se hanno letto il tuo messaggio (anche senza spunte blu)

Qualcuno ha tolto la doppia spunta blu ma vogliamo sapere se ha letto il messaggio? Con questo trucco diventa semplicissimo scoprirlo. Ecco come fare.

I concetti più spesso legati alla tecnologia sono quelli di sicurezza e privacy. Da qualche anno a questa parte assistiamo addirittura a pubblicità e campagne di marketing che vertono esclusivamente sul potere protettivo dei dispositivi venduti, quasi a voler tranquillizzare la platea di potenziali acquirenti. Anzi, è proprio questo l’obiettivo. In tutti i nostri utilizzi oramai abbiamo una certa personalizzazione anche sul fronte privacy. In alcuni casi, però, alcune barriere minori possono essere facilmente aggirate.

Oggi parliamo del celeberrimo WhatsApp, che tutti utilizzano quotidianamente e che ha numeri mostruosi in tutto il mondo: si tratta dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, con gli utenti che coprono circa 60 Paesi sparsi per tutto il globo. Come tante altre applicazioni, anche WhatsApp ha introdotto varie opzioni per difendersi da sguardi indiscreti. Uno dei primi rivoluzionari metodi fu quello delle spunte, dove una spunta grigia significa che il messaggio è stato inviato, due grigie significano che il messaggio è stato recepito dal dispositivo destinatario e le doppie spunte blu indicano la lettura del messaggio. Questa opzione è disattivabile dalle impostazioni dell’app.

Aggirare le spunte blu di WhatsApp: ecco come si fa

I motivi per aggirare questo meccanismo di privacy possono essere molteplici. Ovviamente, la nostra raccomandazione è quella di rispettare sempre le scelte dei destinatari dei nostri messaggi. In fin dei conti, rientra nella libertà di ciascuno decidere cosa mostrare e cosa non. In altri casi, però, può essere utile, se non di vitale importanza, controllare che il nostro interlocutore digitale abbia effettivamente preso visione del messaggio o del contenuto multimediale che gli abbiamo inviato. Se sentiamo la necessità di accertarci della visione, possiamo seguire alcuni semplici step.

Una volta inviato un messaggio, dobbiamo tenerlo premuto fino a che non si evidenzia. A questo punto in alto troveremo i soliti tre punti disposti in verticale: schiacciamoci sopra e poi selezioniamo l’opzione “Info“. Da qui, se siamo in un gruppo, possiamo controllare chi dei partecipanti abbia letto o chi soltanto ricevuto il messaggio. Insomma, il meccanismo è davvero semplice e ci può aiutare in quei casi in cui il contenuto inviato risulti d’importanza assoluta. Sottolineiamo nuovamente che la privacy dei destinatari dei nostri messaggi deve essere sempre rispettata.