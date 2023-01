WhatsApp ed AirFrance che cosa stanno combinando insieme?

Il mondo è pieno di collaborazioni inusuali, ma quella tra WhatsApp e AirFrance migliorerà sicuramente la qualità del servizio transalpino.

C’erano una volta le biglietterie, luoghi fisici in cui recarsi per affidare i propri propositi di viaggio a un consulente, o a un’agenzia, affinché si potesse avere la migliore esperienza possibile per i nostri spostamenti aerei. Quel mondo oramai non esiste più e in questa corsa al digitale anche le compagnie aeree si sono date da fare per cavalcare l’onda.

Le agenzie, posti di fiducia in cui sviluppare rapporti faccia a faccia con chi di trasporto aereo se ne intendeva, sono scomparse. Al loro posto i servizi si sono spostati sulle applicazioni e, più in generale, sul web. Quando una compagnia aerea semisconosciuta decise, qualche anno fa, di vendere biglietti esclusivamente in questo modo, qualcuno ritenne la mossa un azzardo. Il brand citava “Ryanair” e il suo obiettivo era quello di abbattere qualsiasi tipo di costo accessorio, in modo da puntare alle categorie di viaggiatori meno abbienti. La nascita delle low cost, alla fine, si è dimostrata un vero punto di svolta del mercato di riferimento.

Con i prezzi in costante aumento, il mantenimento delle flotte aeree, i costi associati alle agenzie fisiche, gli stipendi per il personale umano, tutte le compagnie aeree del mondo hanno dovuto effettuare tagli. Per farlo hanno optato per una strategia smart: la comunicazione è stata quella di un maggiore affidamento al mondo digitale, trasformazione vista di buon occhio dalla stragrande maggioranza della popolazione.

AirFrance in sinergia con WhatsApp per garantire servizi di eccellenza

Oramai stiamo tutti prendendo confidenza con il concetto di intelligenza artificiale. Da qualche anno a questa parte nelle nostre case si sono diffusi sempre di più gli assistenti vocali, mentre sarà capitato più o meno a tutti di aprire un sito web e di ritrovarsi la possibilità di aprire una chat con qualche assistente virtuale. La stessa cosa sta accadendo a AirFrance, che ora lancia il suo personale servizio direttamente su WhatsApp.

Il chatbot della compagnia transalpina si chiamerà Louis, e risponderà ad ogni nostra esigenza. Il canale è principalmente informativo, comunicandoci aggiornamenti sullo stato del volo, gate di imbarco, ultima chiamata, ritardi e quant’altro. Louis ci aggiornerà anche sullo stato di consegna dei bagagli e su eventuali offerte e promozioni a noi dedicate. Il servizio ad oggi risulta già attivo in 22 Paesi e in 4 lingue, tra cui francese, inglese, portoghese e italiano.