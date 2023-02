WhatsApp | Finalmente questa funzione arriva anche in App, utenti pazzi di gioia

Ci è arrivato anche WhatsApp: finalmente si potranno “pinnare” i messaggi delle chat in modo da fissarli in alto.

Oramai i nostri metodi di comunicazione sono totalmente cambiati rispetto al passato. Con la nascita dei telefoni cellulari tutti facevano affidamento agli SMS, anche se bisognava rispettare il limite imposto dal nostro operatore telefonico per non sforare. Poi sono arrivati gli MMS che hanno provato a conquistare la scena, fallendo in larga parte senza attecchire mai nelle nostre abitudini quotidiane. L’avvento degli smartphone è stato un vero punto di svolta: con la possibilità di connettersi al Wi-Fi e scaricare applicazioni si è aperto un mondo totalmente diverso.

Da lì in poi le app di messaggistica istantanea hanno letteralmente spopolato. Ad oggi le scelte sono tantissime: si può comunicare sia tramite le app relative ai social più famosi, come Instagram, TikTok o Twitter, sia con sistemi indipendenti, come Telegram o WhatsApp. Proprio quest’ultima è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con 2 miliardi di utenti che si scambiano contenuti da 60 Paesi diversi in giro per il mondo. Nonostante la popolarità, però, il prodotto sembra tutt’altro che finito, a fronte dell’esperienza completa che l’applicazione riserva ai suoi utilizzatori.

Mettere in evidenza i messaggi su WhatsApp è realtà con i nuovi pin

Negli ultimi anni abbiamo così assistito a un notevole incremento delle funzionalità di WhatsApp. Per citare un esempio, una degli ultimi grossi update ha portato con sé l’opportunità di ascoltare i vocali anche fuori dalla chat di riferimento: un supplemento molto utile nell’utilizzo quotidiano. Ora, però, arriva un’altra notizia. Gli esperti di WhatsApp Beta Info, specializzati nello scovare le future implementazioni dell’app di messaggistica, hanno rintracciato l’arrivo della funzionalità che permette di fissare all’interno della chat alcuni messaggi.

Insomma, l’utilizzo è quello del classico “pin”, la puntina che abbiamo già imparato a conoscere su quasi tutti i social, da Facebook a Twitter, da TikTok a Instagram. Telegram, per esempio, integra già questa possibilità, rendendo molto comoda la diffusione di notizie importanti anche all’interno di gruppi numerosi.

Il pin verrà introdotto nella versione business dell’app WhatsApp Beta per Android 2.23.3.17. Ovviamente, come tutto ciò che attraversa la fase beta di test, non si sa se e quando vedremo effettivamente questa nuova funzionalità implementata per tutti gli utenti del mondo. Di sicuro, però, WhatsApp sta lavorando in quella direzione e se la novità sarà gradita ai tester presto potremo utilizzare il pin anche noi.