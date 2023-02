WhatsApp | Ora lo puoi usare su due cellulari in maniera ufficiale: eccone tutti i vantaggi

Una delle grandi novità per l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata al mondo, sarà quella, finalmente, di avere a disposizione l’app per i tablet. La funzione è già presente nella versione beta e a breve potrebbe essere rilasciata per tutti.

Nella versione beta 2.22.25.8, e successive, ecco un’altra grande notizia, soprattutto per chi utilizza WhatsApp non solo per condividere e chattare, ma anche lavorare. Il tanto atteso “2×1” è realtà.

Un WhatsApp, con lo stesso account, per due telefoni. Quello che su Telegram era possibile, sarà un fatto concreto anche per la messaggistica statunitense. La funzione Dispositivi collegati su WhatsApp è stata introdotta lo scorso anno ma puoi utilizzarla solo sul tuo computer o browser web. Almeno finora.

WhatsApp, infatti, ha lanciato un nuovo aggiornamento che ti consente di collegare uno smartphone al tuo account. Se hai sempre desiderato utilizzare WhatsApp con lo stesso numero di telefono su due dispositivi diversi, ora è finalmente possibile. Scopriamo insieme come si fa ad avere lo stesso account WhatsApp su due smartphone.

La funzione ti consente di collegare fino a quattro dispositivi al tuo account WhatsApp. Una volta collegato, puoi utilizzare WhatsApp su questi dispositivi indipendentemente dallo smartphone che stai utilizzando.

Un QR code e qualche passaggio

Il punto di partenza è quello tradizionale, prima mossa obbligatoria da fare è scaricare il download dell’ultimo aggiornamento disponibile sul Google o l’app Store. La funzione in questione è attualmente in versione beta e viene distribuita gradualmente a tutti gli utenti, quindi se non ce l’hai disponibile, basta pazientare un po’.

Installa o accedi a WhatsApp sul tuo telefono principale, quindi WhatsApp sul tuo dispositivo secondario, non fa nulla se l’già lo hai fatto: elimina l’app e installala nuovamente. Quindi apri WhatsApp sul cellulare chiamiamolo secondario, selezionando la lingua che preferisci. Accetta e continua, quindi tap sui tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo quando ti viene richiesto di inserire il tuo numero di telefono per poi “Collega un dispositivo“.

Appare un QR Code, utilizzalo per lo smartphone principale, quindi apri WhatsApp e tap sul menu coi tre puntini, in alto a destra. Seleziona dispositivi collegati, poi “Collega un dispositivo”. Sullo schermo verrà ora visualizzato uno scanner di codici QR, scansionalo ma sul tuo smartphone secondario. Ripeti l’operazione al massimo su altri tre dispositivi e potrai avere il tuo account whatsapp su quattro dispositivi. I vantaggi sono tanti, e facilmente intuibili.