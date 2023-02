WindTre Easy GO Unlimited Easy Pay, con €9,99 non hai proprio limiti: 150 Giga e minuti illimitati

Febbraio, un mese di grandi cambiamenti, trasversali, da parte di WindTre. L’operatore Arancioni non solo rende ufficiali le rimodulazioni dei contratti con gli abbonati ma mura anche alcune proposte.

Arrivederci MIA Unlimited Easy Pay e MIA Unlimited, offerte riservate alle ricaricabili (nel classico stile di operator attack), benvenute a due nuove offerte, anche se in realtà si tratta di graditi ritorni.

Riecco GO Unlimited e GO Unlimited Easy: sono riservate soltanto alle nuove attivazioni. Il bundle già si conosce: chiamate illimitate ogni mese verso tutti i numeri nazionali, 500 sms sempre verso tutti i numeri nazionali, ma soprattutto (saranno felici quelli che utilizzano spesso lo smartphone per andare su internet) giga illimitati, anche se in 4G con velocità fino a 10 Mbps in download. Il tutto a 9,99 euro. Senza costi di attivazione per la SIM, con un appunto identificato in un vincolo all’operatore Arancione per 24 mesi. Altrimenti?

Altrimenti sono 30 euro. E si può scegliere se pagarli tutti in una soluzione, oppure free nel momento in cui si attiva l’offerta, con i trenta euro spalmati in 24 rate mensili di 1,25 euro. È previsto uno sconto di 1,25 euro sul costo mensile dell’offerta per la durata della rateizzazione, ma sempre con offerta attiva 24 mesi.

Un’offerta, dunque, abbastanza chiara. Anche se non molto utilizzati, bisogna soltanto stare attenti a non superare la soglia degli sms, visto che chiamate e giga sono illimitati. Nel caso un utente superi i 500 sms al mese, è giusto che sappia che WindTre applica il costo di ventinove centesimi a ogni SMS extra soglia, indipendentemente dal bundle che ha attivo.

Gli SMS scadono tanto mensilmente quanto improrogabilmente

Altra nota da ricordarsi: se un utente non consuma tutti gli sms, per esempio ne usa solo 300, quei duecento rimanenti non andranno a sommarsi al mese successivo, praticamente scadono tanto mensilmente quanto improrogabilmente.

L’offerta di WindTre in questione ha lo stesso prezzo in roaming UE, compreso il Regno Unito, con un limite mensile legato al traffico dati disponibile, in base al costo mensile dell’offerta. Questo rientra nel regolamento Roaming Like at Home.

WINDTRE, comunque, può decidere riservarsi di limitare temporaneamente a 640 Kbps la velocità di connessione di utenze che presentino modalità di utilizzo tali da pregiudicare le prestazioni della rete stessa. Quindi una regola generale da ricordarsi sempre, ovvero quello di leggere le condizioni contrattuali con attenzione, soprattutto ora che le offerte sono modificabili, in base all’inflazione.