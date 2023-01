Addio alle batterie: la svolta che ci salverà dai costi dei ricambi è già arrivata dentro casa

E’ stato lanciato nel recente CES 2023, definendolo un’esperienza “excited”, sulla scia di due anni prima, quando si cominciò a parlare della possibilità di non utilizzare più le batterie.

Exeger, una compagnia svedese nata nel 2009 con il chiaro intento di creare delle celle solari rivoluzionarie, ha ultimato i suoi lavori. Ed è pronta a miracol mostrare.

L’azienda di Stoccolma si è presentata a Las Vegas sfoggiando un telecomando a ricarica automatica, senza batteria e alimentato da una luce interna. Il dispositivo è già pronto per le Google smart tv e si si integra facilmente nel tuo sistema esistente.

Alcuni telecomandi, come quello Apple TV 4K, devono essere ricaricati tramite un cavo. Ma la maggior parte riceve energia da un paio di batterie AAA e sebbene possano durare a lungo, è inevitabile che alla fine debbano essere sostituire. Ed è qui che entrano in gioco il telecomando della TW Electronics.

Annunciato come parte degli shennanighan del CES 2023, il nuovo telecomando di Google TV è progettato per non aver mai bisogno di batterie, né deve necessariamente essere ricaricato per forza. Come?

Non uno dei tanti

Perché la batteria verrà caricata automaticamente utilizzando la potenza della luce. Questa la svolta. Ciò non significa nemmeno che devi lasciare questo device in giardino o in finestra per caricarla: TW Electronics, infatti, afferma che il nuovo controller di Google TV verrà caricato utilizzando la luce interna, il che unisce l’utile di un mondo votato all’eco-sostenibilità, al dilettevole. Exeger ha in mente di sviluppare la versione definitiva di un pannello solare ad hoc per il colosso di Mountain View, ideali per i possessori del kit Google TV, per un controller la cui disposizione dei pulsanti è la stessa di quella che hanno già utilizzato.

Ma come spesso accade con i prodotti annunciati al CES 2023, alcuni sono lontani dall’essere immessi sul mercato. Il solito problema configurabile nell’atto pratico del device. Il tweet di annuncio da parte di TW Electronics: non si sa né la data né quando sarà disponibile per chiunque possa effettivamente acquistarlo.

La storia del CES, d’altronde, è disseminata di accessori e dispositivi che non sono mai stati effettivamente messi in vendita o che hanno impiegato anni per farlo. La speranza, però, è che questo controller non faccia parte di uno dei tanti esempi, vorrebbe dire aver fatto un grande balzo verso un futuro dove le batterie non sono più necessarie.