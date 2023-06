Rivoluzione Iphone, devi dire addio a queste app: non potrai più usarle

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un rapido sviluppo tecnologico che ha portato a numerosi cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Uno dei settori più influenti è stato quello della connettività internet, che ha reso la connessione ADSL e successivamente la fibra ottica (FTTC e FTTH) uno standard diffuso in molti luoghi, soprattutto nelle città italiane.

Uno dei progressi più significativi, favorito dall’espansione di Internet, è stato l’avvento degli smartphone, che hanno conquistato il mercato globale negli ultimi dieci anni. Gli smartphone vengono comunemente suddivisi in tre categorie: fascia alta, fascia media e fascia bassa. I dispositivi di fascia alta, come il Samsung Galaxy S23 e l’iPhone 14 Pro, offrono processori potenti e fotocamere di alta qualità. Gli smartphone di fascia media rappresentano un compromesso tra prestazioni e prezzo, mentre quelli di fascia bassa sono dispositivi economici senza particolari pretese.

In questo articolo, ci concentreremo sugli iPhone, che rappresentano la fascia più alta di dispositivi. Gli iPhone si distinguono per le loro potenti capacità di calcolo e per la qualità delle fotocamere, che sono tra le migliori sul mercato attuale. Costituiscono una scelta solida e a cui gli utenti non rinunciano: sono davvero ridotti al minimo i passaggi degli utenti iOS alla tecnologia Android, a conferma della fidelizzazione totale relativa a tutta l’utenza legata alla Mela.

Cattive notizie in arrivo

Tuttavia, ci sono cattive notizie per alcuni possessori di modelli di iPhone più vecchi. Secondo alcune indiscrezioni, le app native come Siri e Mappe smetteranno di funzionare su alcuni di questi modelli a partire dal prossimo mese. Apple ha annunciato che non supporterà più le vecchie versioni di iOS.

Nello specifico, le versioni interessate vanno da iOS 11 a 11.2.6, e sarà su queste versioni che le due app native menzionate precedentemente smetteranno di funzionare. Ciò significa che per continuare a utilizzare Siri e Mappe, gli utenti dovranno installare le versioni successive di iOS, che sono ottimizzate per i modelli più recenti di iPhone. Apple comunicherà agli utenti l’avviso di aggiornamento tramite una notifica.

Dobbiamo quindi attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Apple, che saranno resi noti attraverso un comunicato stampa ufficiale nei prossimi mesi. Non resta che vedere come gli utenti si adatteranno a queste novità e se opteranno per l’aggiornamento dei loro dispositivi o per l’adozione di alternative.