Addio Chrome, arriva il browser che nessuno si aspetta: basta un click e non tornerai più indietro

Un browser che è molto più di browser: Arc è la nuova applicazione che sta stravolge il modo di utilizzare le interfacce web. Il suo punto di forza è la barra laterale ricca di collegamenti e scelte rapide. Per ora le varie versioni dell’app sono disponibili solo su sitema iOS.

Il nostro modo di rapportarci con gli strumenti tecnologici è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Uno dei motivi principali è stato il periodo storico che ci ha costretti a trasferire fra le trame di internet gran parte delle nostre attività. Basti pensare al lockdown, allo smart working e alla didattica a distanza. Oltre a questo, ovviamente, c’è anche un’innovazione tecnologica che non vede limiti.

Le macchine sono diventate sempre più capaci e più performanti, mentre le connessioni hanno incominciato a sfruttare velocità di download e upload sempre maggiori. Di conseguenza, i device che ci permettono di accedere al web sono entrati a far parte nel circolo delle nostre routine per la loro facilità di utilizzo e per le possibilità quasi sconfinate che offrono. In questi ultimi tempi, però, anche Chrome, la principale interfaccia per accedere al web, sta tremando. Infatti è in arrivo un rivale che, potenzialmente, potrebbe sopraffare la piattaforma di Google.

Le funzionalità di Arc, un browser totalmente innovativo

L’app in questione è Arc. Volendo provare a descrivere brevemente quest’applicazione, lo si potrebbe fare col termine “factotum“. Infatti, Arc si presenta come un browser, ma le sue ricche funzionalità spingono il limite molto più in là. Sviluppata da The Browser Company (nome evocativo) per sistemi iOS, sia per mobile sia per notebook, la sua caratteristica principale è quella di avere una barra laterale che racchiude tutte le funzioni accessibili. In pratica si tratta di un launcher di applicazioni che permette di raccogliere i bookmark e organizzare tutto il materiale.

Da questa barra si possono selezionare dunque le applicazioni salvate e ricorrenti, oppure collegarsi direttamente agli URL impostati. Arc non vuole diventare un sostituto di Safari, ma vuole integrarlo. Come si legge sulla pagina di App Store dell’applicazione, il prodotto è pensato come “la tua pagina Home su Internet“. Insomma, rispetto a Chrome, Arc offre un mondo di funzioni in più. Si tratta, però, di un’app ancora in via di sviluppo: vedremo se nel lungo periodo riuscirà a insidiare o meno il browser di Big G.