Alieni e UFO: Finora mai visto nulla di simile, la prova è schiacciante

Un po’ per quell’alone di mistero che li ha sempre contraddistinto, un po’ per gli infiniti fenomeni che da quaggiù non riusciamo a spiegare, gli UFO sono sempre di moda.

Dal New York Times, una notizia che si è allargata a livello globale in un amen, accaduto proprio mentre in Irlanda, ma un po’ nel mondo intero si festeggiava San Patrizio.

Un ipnotizzante spettacolo di luci ha squarciato i cieli della California settentrionale: secondo gli esperti si è trattato di un qualcosa di inspiegabile causato da detriti spaziali in fiamme nell’atmosfera terrestre. Ma c’è dell’altro.

In particolare, pezzi in fiamme di apparecchiature di comunicazione, che sono state lanciate dalla Stazione Spaziale Internazionale nel febbraio 2020, hanno attraversato il cielo a 17.000 miglia all’ora. Almeno questa è la ricostruzionedell’accaduto da parte di Jonathan McDowell, astrofisico dello Smithsonian e dell’Harvard Center for Astrophysics.

L’orbita dell’apparecchiatura si era ridotta negli ultimi due anni fino a quando non era diventata abbastanza bassa da rompersi e bruciare. “Quello che avete visto sono alcuni oggetti in realtà molto piccoli che viaggiano ad altissima velocità – assicura – e rilasciano tanta energia”.

Il dubbio resta

L’antenna di comunicazione da 700 libbre in pensione, chiamata Inter-orbit Communication System-Exposed Facility, è andata nello spazio durante un volo navetta del 2009. Circa il 10 percento di apparecchiature del genere potrebbe cadere sulla Terra in piccoli pezzi, piuttosto che sciogliersi lungo la strada, sempre secondo il dottor McDowell. Anche US Space Force ha confermato il percorso di rientro sulla California, i rottami in fiamme di questo oggetto dal peso di 310 kg hanno creato uno “spettacolo di luci nel cielo”, ha detto McDowell, bruciando a circa 60 chilometri di quota mentre viaggiavano a migliaia di chilometri l’ora. Ugualmente per più qualcuno resta il dubbio su cosa è accaduto lassù.

L’attrezzatura, infatti, è caduta attraverso un rientro incontrollato, il che significa che gli esperti non possono prevedere dove atterreranno esattamente gli oggetti. Solo in quel caso non si potrà parlare di UFO, con tanto di spiegazione scientifica.

Il dottor McDowell ha detto che i pezzi probabilmente sono atterrati da qualche parte intorno al Parco Nazionale di Yosemite. Ma nessuno ancora li ha trovati. Apparecchiature delle dimensioni di quella che ha creato lo spettacolo di luci nei cieli della Californiana settentrionale rientrano nell’atmosfera terrestre da 50 anni, ha chiosato il dottor McDowell. E sono più o meglio cinquanta anni che ogni qualvolta non c’è una spiega scientifica, torna di moda la parola UFO.